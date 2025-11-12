पुणे

Pune News : छत्रपती संभाजी पुलावरून महिलेच्या ‘उडी’ची चर्चा; खोडसाळपणा केल्याची शक्यता

पुणे शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज पुलानजीक सायंकाळी एक महिलेने नदीपात्रात उडी घेतल्याची माहिती मिळाल्याने डेक्कन परिसरात बुधवारी सायंकाळी खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज पुलानजीक सायंकाळी एक महिलेने नदीपात्रात उडी घेतल्याची माहिती मिळाल्याने डेक्कन परिसरात बुधवारी सायंकाळी खळबळ उडाली. त्यानुसार पोलिस आणि अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्या महिलेचा शोध सुरू केला.

