Pune News : छत्रपती संभाजी पुलावरून महिलेच्या ‘उडी’ची चर्चा; खोडसाळपणा केल्याची शक्यता

पुणे - शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज पुलानजीक सायंकाळी एक महिलेने नदीपात्रात उडी घेतल्याची माहिती मिळाल्याने डेक्कन परिसरात बुधवारी सायंकाळी खळबळ उडाली. त्यानुसार पोलिस आणि अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्या महिलेचा शोध सुरू केला..मात्र, महिलेचा काहीच मागमूस लागला नाही. दरम्यान, असा प्रकार घडल्याची शक्यता कमी आहे, कोणीतरी खोडसाळपणा केल्याची माहिती डेक्कन पोलिसांनी दिली.छत्रपती संभाजी पुलावरून सायंकाळी सहाच्या सुमारास एका महिलेने नदीपात्रात उडी घेतल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीने पोलिसांना कळवली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि अग्निशामक दलाची दोन वाहने घटनास्थळी दाखल झाली. जवानांनी तत्काळ शोधमोहीम सुरू केली. परंतु महिलेचा काहीच पत्ता लागला नाही. या वेळी परिसरात नागरिकांनी गर्दी केली होती..या संदर्भात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर म्हणाल्या, 'ज्या व्यक्तीने पोलिसांना ही बाब कळवली, त्याचे नाव, पत्ता त्याने दिला नाही. ही घटना पाहणारी ती एकमेव व्यक्ती होती. हा प्रकार अन्य कोणीही बघितलेला नाही..अग्निशामक दल आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने छत्रपती संभाजी पूल ते भिडे पूलदरम्यान महिलेचा शोध घेतला. परंतु काहीही आढळून आले नाही. कोणीतरी खोडसाळपणा केल्याची शक्यता आहे. तथापि उद्या गुरुवारीही शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात येणार आहे.'.