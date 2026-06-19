Pune Water Crisis: पाण्यासाठी महिलांचा संताप अनावर! भीमनगरमध्ये रास्ता रोको; प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

घोरपडी: पुणे शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाल्याने घोरपडी परिसरातील भीमनगरमध्ये पाणीटंचाईची समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भीमनगर येथील महिलांनी शुक्रवारी रास्ता रोको आंदोलन करत तीव्र संताप व्यक्त केला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.या भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम असून नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा मिळत नसल्याची तक्रार आहे. यापूर्वीही स्थानिकांनी आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र त्यावेळी केवळ आश्वासने देण्यात आली, प्रत्यक्षात समस्या कायमचराहिल्याचा आरोप आंदोलक महिलांनी केला आहे.. आता शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. इथे घरगुती कामगार महिलांची संख्या अधिक आहे, पाणी न आल्यामुळे कामावर जाण्यास समस्या निर्माण होत आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्यामुळे संतप्त महिलांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको आंदोलन करत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. तातडीने नियमित व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा सुरू करावा, अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.