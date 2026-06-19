पुणे

Pune Water Crisis: पाण्यासाठी महिलांचा संताप अनावर! भीमनगरमध्ये रास्ता रोको; प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Bhimnagar water crisis: भीमनगरमध्ये दीर्घकाळापासून पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा; महिलांचा रस्ता रोको, प्रशासनाच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह
Alternate-Day Water Supply Triggers Anger, Women Take to Streets in Ghorpadi

Alternate-Day Water Supply Triggers Anger, Women Take to Streets in Ghorpadi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घोरपडी: पुणे शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाल्याने घोरपडी परिसरातील भीमनगरमध्ये पाणीटंचाईची समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भीमनगर येथील महिलांनी शुक्रवारी रास्ता रोको आंदोलन करत तीव्र संताप व्यक्त केला.

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