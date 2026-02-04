काशीळ नागठाणे गटातून सुसंस्कृत उमेदवार अजित साळुंखे यांचा विजय निश्चित
महिलांची शक्ती साळुंखेंच्या पाठीशी ः चित्रा वाघ
काशीळ, ता. ४ : ज्या उमेदवाराच्या पाठीशी महिला शक्ती उभी राहते, त्याचा विजय
असतो. महिला ही केवळ घराची लक्ष्मी नसून ती एक निर्णायक ‘व्होट बँक’ आहे. सातारा तालुक्यात खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि आमदार मनोज घोरपडे यांनी विकासाची गंगा आणली आहे. त्यामुळे नागठाणे गटातील भाजपचे उमेदवार अजित साळुंखे यांना साथ द्या, असे आवाहन भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा आमदार चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केला.
काशीळ येथे नागठाणे जिल्हा परिषद गटाचे भाजपचे उमेदवार अजित साळुंखे आणि अतित पंचायत समिती गणाच्या उमेदवार सुषमा जाधव यांच्या प्रचारार्थ आयोजित ‘मतदार संवाद’ कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
विकासाच्या मुद्द्यावर विरोधकांवर निशाणा साधताना आमदार वाघ यांनी आपल्या भाषणात आमदार मनोज घोरपडे यांच्या कार्याचे कौतुक केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘माजी आमदारांना २५ वर्षांत जे जमले नाही, ते आमदार घोरपडे यांनी अवघ्या एका वर्षात ७०० कोटींहून अधिक निधी आणून करून दाखवले आहे. अशा कार्यक्षम नेतृत्वाचे हात बळकट करण्यासाठी आदर्श शिक्षक अजित साळुंखे आणि सुषमा जाधव यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करा.’’ सखी मंचाच्या अध्यक्षा समता घोरपडे यांचेही भाषण झाले. कऱ्हाड उत्तरमधील भाजप उमेदवारांच्या विजयात महिलांचा वाटा सिंहाचा असेल, असे त्यांनी नमूद केले. अजिंक्यतारा कारखान्याचे संचालक जयवंत कुंभार यांनी कार्यकर्त्यांना विजयासाठी जोमाने कामाला लागण्याचे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाला राजाराम जाधव, माजी सरपंच प्रकाश जाधव, नितीन जाधव, रघुनाथ तळेकर, प्रवीण जाधव, गणेश साळुंखे, गणेश जाधव, पांडुरंग कुंभार, अनिल काशीद, सचिन पवार, सुनील घाडगे, महेश जाधव, ग्रामस्थ उपस्थित होते. सचिन पवार यांनी आभार मानले.
मतदारांत उत्साह
नागठाणे गटात अजित साळुंखे यांच्या रूपाने एक सुसंस्कृत आणि अभ्यासू चेहरा आदर्श गृहिणी सुषमा जाधव व राजेंद्र ढाणे हे भाजपच्या माध्यमातून मैदानात असल्याने मतदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे.
काशीळ : येथे मतदार संवाद कार्यक्रमात चित्रा वाघ. त्या वेळी अजित साळुंखे, जयवंत कुंभार, राजाराम जाधव, प्रकाश जाधव आदी.
