पुणे

निघोटवाडी ग्रामपंचायतीला ‘आदिशक्ती’ पुरस्कार

निघोटवाडी ग्रामपंचायतीला ‘आदिशक्ती’ पुरस्कार
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मंचर, ता. ५ : महिला सक्षमीकरणातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल आंबेगाव तालुक्यातील निघोटवाडी ग्रामपंचायतीला पुणे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय ‘आदिशक्ती’ प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पाच लाख व एक लाख रुपये रोख, मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप असल्याची माहिती सरपंच नवनाथ निघोट यांनी दिली.
महिला व बालविकास विभागामार्फत सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात प्रभावी काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना हा गौरव दिला जातो. निघोटवाडीने आरोग्य, पोषण आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. विशेषतः कुपोषण व मातामृत्यू रोखण्यासाठी राबविलेले उपक्रम आणि बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना उपलब्ध करून दिलेला रोजगार यामुळे गावाची निवड झाली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नांमुळे गावात २०१ महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या असून ८८ नवीन बचत गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच १,९९० महिलांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना औषधोपचार पुरविण्यात आले. मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षणही दिले जात असल्याची माहिती ग्रामाधिकारी सचिन नवले यांनी दिली.

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निघोटवाडी ग्रामपंचायतीचे यशोगाथा
आंबेगाव तालुक्यातील महिलांचे सक्षमीकरण
सामाजिक कार्याची गोड गोष्ट
महिला व बाल विकास कार्यक्रम
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आर्थिक सहाय्य
ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम
कुपोषण रोखण्यासाठी उपक्रम
लखपती दीदी प्रकल्प
बचत गटांचा आदर्श इयत्ता
स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
सरकारी योजनांची अंमलबजावणी
गावातील औषधोपचारसेवा
मातामृत्यू कमी करण्याचे उपाय
निघोटवाडी ग्रामपंचायतीतले सामाजिक कार्य
पुणे जिल्ह्यातील महिलांचे यश