महिलांना पाण्यासाठी करावी लागते दोन किलोमीटर पायपीट

फुलवडे - जांभोरी (ता. आंबेगाव) येथील माचीची वाडी (Machich Wadi) येथे पिण्याच्या पाण्याची (Drinkign Water) टंचाई (Shortage) मोठ्या प्रमाणावर जाणवत असून, दोन किलोमीटर असलेल्या वरसुबाई मंदिराजवळ असलेल्या विहिरीतून महिलांना (Women) पायपीट करून पाणी (Water) आणावे लागत आहे. त्यामुळे या भागात पंचायत समितीकडून लवकरात लवकर पाण्याचा टँकर (Water Tanker) सुरू करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. (Women have to carry two kilometers Walking for water)

आदिवासी भागात दरवर्षी उन्हाळ्यातील एप्रिल आणि मे महिन्यात पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असते. पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी महिलांना सुमारे २ ते ३ किलोमीटर वणवण करावी लागते. जांभोरी येथे पोखरी प्राधिकरण पाणी योजनेतून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. परंतु, काही दिवसांपासून ८ ते १० दिवसांनी एकदा पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे येथे पाण्याची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. वरसुबाई मंदिराजवळ असलेल्या विहिरीत काही दिवसांपूर्वी टँकरने पाणी सोडण्यात आले होते. त्यामुळे माचीच्या वाडीतील महिलांना या ठिकाणावरून पाणी आणावे लागत आहे. या भागातील महिलांना पाण्यासाठी कडक उन्हामध्ये भटकंती करावी लागत आहे.

टॅंकर सुरू करण्याची मागणी

अशा परिस्थितीत दरवर्षी टँकरने पाणी पुरवठा होत असतो. परंतु, अद्याप पाण्याचा टँकर सुरू न झाल्याने पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे. प्रशासनाने याबाबत दखल घेऊन आमच्या गावात पाण्याचा टँकर सुरू करावा, अशी मागणी माजी सरपंच सखूबाई केंगले, माजी उपसरपंच नामदेव वालकोळी, युवा नेते मारुती केंगले, मधाबाई वालकोळी, भिवा वालकोळी, गंगाराम केंगले, शंकर वालकोळी, वसंत वालकोळी, चंद्रकांत केंगले, दुंदा केंगले, संजय भालचिम, देवजी केंगले, ज्ञानेश्वर केंगले यांनी केली आहे.

