पुणे

Women Empowerment: पुणे मेट्रोच्या रुळावर ‘ती’च्या कर्तृत्वाचा वेग; प्रशासनाने आठ स्थानकांचे संचालन दिले महिला कर्मचाऱ्यांकडे..

women leadership in metro rail operations India: पुणे मेट्रोच्या रुळांवर महिलांचा सशक्त वावर; आठ स्थानकांचे संचालन महिलांच्या हाती
Pune Metro Promotes Women Leadership in Station Operations

Pune Metro Promotes Women Leadership in Station Operations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : रविवारची सुट्टी असल्याने प्रवाशांची तशी लगबग कमी होती. सकाळी साडेसातला माझी ड्यूटी सुरू होणार असल्याने मी वेळेपूर्वीच स्थानकावर दाखल झाले. मेट्रोच्या केबिनमध्ये बसले आणि साडेसात वाजताच मेट्रो वनाज ते रामवाडी मार्गावर धावू लागली. स्थानकावर आज सगळीकडेच महिलांचा वावर होता. हे चित्र पाहून मीदेखील मनोमन आनंदले. मेट्रो चालविणे हे दररोजचेच काम, पण आज मात्र महिला असल्याचा सार्थ अभिमान असल्याचे सांगत होती मेट्रोची ट्रेन ऑपरेटर प्राजक्ता ठाकरे.

Loading content, please wait...
pune
women
district
Metro
Transport
women empowerment

Related Stories

No stories found.