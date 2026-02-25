Pune News: विश्रांतवाडीतील उड्डाण पुलाचे काम रेंगाळले; समतल विलगकाचे कामही संथ, पालखीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी!

पुणे: विश्रांतवाडीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील उड्डाणपूल व समतल विलगकाचे (ग्रेड सेपरेटर) काम पालखी सोहळ्यापूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. वाहतूक कोंडीमुळे कामावर येणाऱ्या मर्यादेबरोबरच अन्य विविध कारणांमुळे ही कामे संथ गतीने सुरू आहेत. विशेषतः संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा याच मार्गाने पुढे जातो, त्यामुळे किमान त्यापूर्वी तरी ही कामे मार्गी लागणार का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...डॉ. आंबेडकर चौकातील कोंडी फोडण्यासाठी तेथे उड्डाणपूल व समतल विलगक तयार करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर आळंदी रस्ता, धानोरी व विमानतळ रस्त्याकडे जाणाऱ्यांचा मार्ग सुकर होणार आहे. संबंधित प्रकल्पाच्या कामास २०२४ मध्ये सुरुवात झाली असून, ६३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाद्वारे ‘वाय’ आकाराचा उड्डाणपूल तयार केला जाणार आहे. त्यापैकी विमानतळाकडून विश्रांतवाडी चौकाकडे येणाऱ्या पुलाचे तसेच समतल विलगकाचे काम झाले असून, प्रकल्पातील ६५ टक्के काम आत्तापर्यंत पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित काम संथगतीने सुरू आहे..संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा पालखीसोहळा आळंदीतून विश्रांतवाडीमार्गे पुढे पुणे शहराकडे मार्गस्थ होतो. लाखोंच्या संख्येने वारकरी या मार्गाने वारीच्या माध्यमातून पंढरपूरला जातात. त्यामुळे यंदाच्या पालखी सोहळ्यापूर्वी डॉ. चौकातील कामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मात्र, येणाऱ्या विविध अडचणींमुळे ही कामे पालखी सोहळ्यापूर्वी पूर्ण होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...उड्डाणपुलाची वैशिष्ट्ये (सर्व आकडे मीटरमध्ये)एकूण लांबी ६३०.१२एकूण रुंदी ७आळंदीच्या बाजूकडील पुलाची लांबी १९७.१२लोहगावच्या बाजूकडील पुलाची लांबी १४२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.