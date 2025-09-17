पुणे

Mathadi Workers Protest : कामगार संघटनांचा माथाडी कायद्यातील बदलांना विरोध, आंदोलन तीव्र

Maharashtra Labor : माथाडी कायद्यात बदलांविरोधात डॉ. बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाने बाजार यार्डवर आठवडाभर सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड : माथाडी कायद्यातील बदलाच्या निषेधार्थ ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाकडून मंगळवारपासून ‘सत्याग्रह आंदोलन’ सुरू करण्यात आले आहे.

