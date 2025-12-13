Pune Book Mahotsav : ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले’चा विश्वविक्रम; भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याला अनोखे अभिवादन

पुणे - पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या उद्घाटनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स’ हा विश्वविक्रम गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंदविण्यात आला. याद्वारे भारतातील बोली भाषेला आणि आदिवासी शब्दांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. .राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या वतीने आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवात आदिवासी समाजासाठी थोर काम केलेल्या भगवान बिरसा मुंडा यांचे विशेष दालन उभारले आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याला अभिवादन करण्यासाठी लाखो आदिवासी शब्दांच्या साह्याने पोस्टर प्रदर्शित करून विश्वविक्रम जाहीर करण्यात आला आहे..या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे आदी उपस्थित होते. आकाशात फुगे सोडून या विश्वविक्रमाचा पुणेकरांनी आनंद व्यक्त केला. हा विश्वविक्रम पुणे पुस्तक महोत्सव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि राइज फाउंडेशन यांच्यातर्फे नोंदविण्यात आला..प्रभुणे म्हणाले, ‘बिरसा मुंडा यांचे काम बहुआयामी आहे. त्यांनी १०-१५ वर्षांत धर्मांतराविरोधात आदिवासींमध्ये चेतना निर्माण केली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. बोलीभाषा तर मृतप्राय होत आहेत. अशा वेळी आदिवासी बोलीभाषा देवनागरी लिपीत लिहिल्यास ते ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचेल.’ कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. सुनील भंडगे यांनी केले..राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पुणे पुस्तक महोत्सव आणि महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड यांच्यातर्फे बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीचे विनामूल्य वितरण करण्यात आले.यावेळी अभिनेते आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे, महाराष्ट्र नॅचरल गॅसचे कार्यकारी संचालक कुमार शंकर, महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, महोत्सव संयोजन समिती सदस्य भाग्यश्री मंठाळकर आणि नवीन शैक्षणिक धोरण राज्य शासन समिती सदस्य डॉ. गोविंद कुलकर्णी उपस्थित होते. कार्यक्रमात पुणे महानगरपालिकेच्या संत रामदासस्वामी विद्यालय आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबाग या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात ही कादंबरी देण्यात आली..यापूर्वी अमेरिकेच्या नावावर विक्रम‘लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स’ हा विश्वविक्रम यापूर्वी अमेरिकेच्या नावावर होता. अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एक हजार ३६५ पोस्टर्सच्या साह्याने हा विक्रम केला होता. महोत्सवात हा विक्रम मोडीत निघाला असून, एक हजार ६७८ पोस्टर्सच्या साहाय्याने नवा ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स’ हा विश्वविक्रम प्रस्थापित करण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्डस’चे स्वप्नील डांगरीकर यांनी सांगितले. या विश्वविक्रमात भारताने अमेरिकेला मागे टाकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.