पुणे

Pune Book Mahotsav : ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले’चा विश्वविक्रम; भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याला अनोखे अभिवादन

पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या उद्‌घाटनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स’ हा विश्वविक्रम गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड्‌स’मध्ये नोंदविण्यात आला.
World Record for Largest Display

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या उद्‌घाटनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स’ हा विश्वविक्रम गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड्‌स’मध्ये नोंदविण्यात आला. याद्वारे भारतातील बोली भाषेला आणि आदिवासी शब्दांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

