Pune Environment: जागतिक वारा दिन विशेष : बाणेर-पाषाण टेकड्या पुण्याचे ‘नैसर्गिक एअर कंडिशनर’

बालेवाडी : आयटी हब म्हणून विकसित होत असलेल्या बाणेर-बालेवाडी परिसरात वाढत्या काँक्रीटीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बाणेर-पाषाण टेकड्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. जागतिक वारा दिनानिमित्त या टेकड्या परिसराला शुद्ध हवा, मोकळा श्वास आणि नैसर्गिक वाऱ्याचा प्रवाह देणारे महत्त्वाचे फुफ्फुस असल्याची भावना पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली..अभ्यासकांच्या मते, मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बांधकामांमुळे स्थानिक वाऱ्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी टेकड्या आणि हरित पट्टे हवेचा प्रवाह संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. बाणेर टेकडीवर नियमित फिरण्यासाठी येणारे विशाल मोरे म्हणाले, “टेकडीवर जाणवणारी गार हवा आणि मोकळेपणा हा खालील नागरी भागापेक्षा वेगळाच असतो.”.बाणेर-पाषाण टेकडी परिसर हा व्यायामप्रेमी, पक्षीनिरीक्षक, निसर्गप्रेमी आणि छायाचित्रकारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. टेकड्यांवरील हरित आवरणामुळे स्थानिक तापमान काही प्रमाणात नियंत्रित राहण्यास मदत होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..बाणेर टेकडीवरील हरितीकरणासाठी ‘वसुंधरा अभियान’ संस्थेने वृक्षारोपण, मृदसंधारण, जलसंधारण आणि जैवविविधता संवर्धनाचे विविध उपक्रम राबविले आहेत. संस्थेचे संस्थापक सदस्य पांडुरंग भुजबळ यांच्या मते, या प्रयत्नांमुळे मातीची धूप कमी झाली असून पक्षी, फुलपाखरे आणि इतर जीवसृष्टीचे प्रमाण वाढले आहे..मात्र वाढते बांधकाम, अतिक्रमणे, कचरा आणि वणव्यांमुळे टेकड्यांसमोरील आव्हाने कायम आहेत.भवताल फाउंडेशनचे संस्थापक अभिजित घोरपडे यांनी टेकड्यांसोबतच मैदाने, ओढे, नाले आणि जलप्रवाह जपण्याची गरज व्यक्त केली.तर भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या सफर प्रणालीचे संचालक डॉ. गुफरान बेग यांनी हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर वाऱ्यांचे महत्त्व ओळखून पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.