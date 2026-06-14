पुणे

Pune Environment: जागतिक वारा दिन विशेष : बाणेर-पाषाण टेकड्या पुण्याचे ‘नैसर्गिक एअर कंडिशनर’

बाणेर-पाषाण टेकड्यांमुळे आयटी हब बाणेर-बालेवाडीला शुद्ध हवा, नैसर्गिक वाऱ्याचा प्रवाह व तापमान नियंत्रण; पर्यावरण अभ्यासकांचा टेकड्यांना ‘शहराचे फुफ्फुस’ म्हणून गौरव
Fluid Dynamics: How Baner-Pashan Hills Regulate Urban Wind Trajectories Amid High-Rises

Fluid Dynamics: How Baner-Pashan Hills Regulate Urban Wind Trajectories Amid High-Rises

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बालेवाडी : आयटी हब म्हणून विकसित होत असलेल्या बाणेर-बालेवाडी परिसरात वाढत्या काँक्रीटीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बाणेर-पाषाण टेकड्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. जागतिक वारा दिनानिमित्त या टेकड्या परिसराला शुद्ध हवा, मोकळा श्वास आणि नैसर्गिक वाऱ्याचा प्रवाह देणारे महत्त्वाचे फुफ्फुस असल्याची भावना पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली.

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