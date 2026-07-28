YASHADA Pune: ‘एआय’चा वापर करून ‘यशदा’ने वाचवले पैसे; तयार केला ऑप्टिमाईज्ड बॉक्स पॅकिंग प्लॅन

ChatGPT AI Use: महाराष्ट्र शासनाची शिखर प्रशिक्षण संस्था असलेल्या यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे अर्थात यशदाच्या माध्यम व प्रकाशन केंद्राने पुस्तक वितरण करताना एआयचा वापर करून पाच हजार रुपयांची बचत केली आहे. एआयच्या अनोख्या वापराचे हे एक आदर्श उदाहरण आहे. .यशदाच्या माध्यम व प्रकाशन विभागाच्यावतीने एका शासकीय कार्यालयाने मोठ्या प्रमाणात यशदाची प्रकाशने खरेदी केली. या पुस्तकांच्या बॉक्स पॅकिंगसाठी ५८ बॉक्स अपेक्षित होते. प्रत्येक बॉक्सला साधारणपणे ५०० रुपये पोस्टेज चार्जेस लागणार होते. मात्र एआयकडून ऑप्टिमाईज्ड प्लॅन तयार करून घेण्यात आला. त्यामुळे केवळ ४८ बॉक्समध्ये पुस्तके मावली आणि पाच हजार रुपयांची बचत झाली..फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मराठी २०२६ ची नामांकनं जाहीर! 'दशावतार', 'गोंधळ' आणि 'आता थांबायचा नाय!' चा डंका; पाहा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्रींची यादी.महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील नियमित कामकाजात एआयचा अत्यंत प्रभावी वापर व्हावा यासाठी यशदाने विशेष लक्ष दिले आहे. त्यामध्ये अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणासाठी तसेच प्रशिक्षण नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये एआयचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमात एआयच्या टूल्सच्या प्रभावी वापराबद्दल विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात येते. अलिकडेच यशदाच्या ‘यशदा यशमंथन’या नियतकालिकाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषांक प्रकाशित करण्यात आला आहे, अशी माहिती यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली..असा तयार केला ऑप्टिमाईज्ड बॉक्स पॅकिंग प्लॅनसर्वप्रथम एआयला बॉक्सची लांबी, रुंदी आणि वजन दिले. त्यानंतर प्रत्येक पुस्तकाची लांबी, रुंदी, उंची व वजन दिले. त्यावरून प्रत्येक पुस्तकात वेगवेगळ्या आकाराची पुस्तके कशी बसवावीत याचा प्लॅन एआयने दिला. त्यामुळे कोणत्याही बॉक्समध्ये रिकामी जागा उरली नाही आणि पॅकिंगकरिता केवळ ४८ बॉक्स लागले. यासाठी चॅटजीपीटीचा वापर करण्यात आला, अशी माहिती यशदाचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. किरण धांडे मॅडम यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.