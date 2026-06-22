कऱ्हाड ः ''सुंदर माझी शाळा'' अभियानात यशवंत हायस्कूल, कऱ्हाडचा जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांक

‘सुंदर माझी शाळा’त ‘यशवंत’ प्रथम
कऱ्हाड, ता. २२ ः येथील यशवंत हायस्कूलने ‘सुंदर माझी शाळा अभियान २०२५-२६’ मध्ये यश मिळवत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकाचा बहुमान पटकावला. सासवड येथील संत सोपानकाका सहकारी बँक व संत सोपानकाका फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेत सातारा, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांतून तब्बल ४०६२ शाळांच्या सर्वेक्षणातून यशवंत हायस्कूलची जिल्ह्यातून प्रथम क्रमांकासाठी निवड झाली.
सासवड येथील आचार्य अत्रे सांस्कृतिक भवनात झालेल्या कार्यक्रमात शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या हस्ते शाळेला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, माजी आमदार संजय जगताप, आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
या यशाबद्दल रयत शिक्षण संस्थेचे मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य ॲड. रवींद्र पवार, मुख्याध्यापक व्ही. यू. पाटील, पर्यवेक्षिका एस. एस. मोरे, माजी मुख्याध्यापक एस. एम. महामुलकर, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन होत आहे.
मुख्याध्यापक पाटील, श्री. महामुलकर, एस. डी. शेडगे, एस. एम. घारगे, झहीर शेख, व्ही. टी. येसनकर, अमोल यादव हे उपस्थित होते.
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सासवड ः प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार स्वीकारताना व्ही. यू. पाटील. त्या वेळी एस. एम. महामुलकर, एस. एम. घारगे.
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