पुणे

Yashwantrao Chavan Festival : यशवंतराव चव्हाण कला, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात आमोंडी शाळेची बहारदार कामगिरी!

Sports Culture, : आमोंडी येथे आयोजित यशवंतराव चव्हाण कला, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात विविध शाळांनी उत्साहपूर्ण सहभाग नोंदवला. आमोंडी जिल्हा परिषद शाळेने विविध स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत केंद्रात सर्वोत्कृष्ट ठरली.
Yashwantrao Chavan Art, Sports & Cultural Festival Held at Amondi

Yashwantrao Chavan Art, Sports & Cultural Festival Held at Amondi

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
Updated on

घोडेगाव : यशवंतराव चव्हाण कला क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सव केंद्रस्तरीय स्पर्धा लालबहादूर शास्त्री विद्यालय आमोंडी( ता आंबेगाव)येथे संपन्न झाल्या. या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवव्याख्याते गुलाबराव वळसे , कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थान आमोंडी गावचे उपसरपंच धनंजय फलके होते. यात आमोंडी जिल्हा परिषद शाळेने सर्व प्रकारात घवघवीत यश संपादन केले. याप्रसंगी पंचायत समिती आंबेगावच्या आमोंडी बीडच्या विस्तार अधिकारी कल्पना टाकळकर , केंद्रप्रमुख सुनील कुऱ्हाडे , सह्याद्री आदिवासी विकास प्रतिष्ठानचे सचिव विलास पंदारे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष योगेश बिबवे, जनार्दन फलके, माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक डी.बी. , मुख्याध्यापिका वैशाली भोंडवे आमोंडी केंद्रातील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक ,शिक्षक, ग्रामस्थ पालक ,विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
sports
school
student
ZP
Cultural Events in Education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com