Yashwantrao Chavan Festival : यशवंतराव चव्हाण कला, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात आमोंडी शाळेची बहारदार कामगिरी!

घोडेगाव : यशवंतराव चव्हाण कला क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सव केंद्रस्तरीय स्पर्धा लालबहादूर शास्त्री विद्यालय आमोंडी( ता आंबेगाव)येथे संपन्न झाल्या. या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवव्याख्याते गुलाबराव वळसे , कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थान आमोंडी गावचे उपसरपंच धनंजय फलके होते. यात आमोंडी जिल्हा परिषद शाळेने सर्व प्रकारात घवघवीत यश संपादन केले. याप्रसंगी पंचायत समिती आंबेगावच्या आमोंडी बीडच्या विस्तार अधिकारी कल्पना टाकळकर , केंद्रप्रमुख सुनील कुऱ्हाडे , सह्याद्री आदिवासी विकास प्रतिष्ठानचे सचिव विलास पंदारे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष योगेश बिबवे, जनार्दन फलके, माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक डी.बी. , मुख्याध्यापिका वैशाली भोंडवे आमोंडी केंद्रातील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक ,शिक्षक, ग्रामस्थ पालक ,विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. .स्पर्धेतील सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांना मातोश्री सखुबाई यशवंत फलके फाउंडेशन आमोंडी व धनंजय यशवंत फलके यांच्यावतीने प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. स्पर्धेचे नियोजन मुख्याध्यापिका वैशाली भोंडवे, शिक्षक सुनील पाटील, आशा पाटील, अलका उंडे, विजय पवार , नितीन बारवे ,संतोष गवारी, राजाराम काथेर, ज्योती येवले ,नितीन कडूसकर, चेतन सोमवंशी, प्रियंका गाडेकर, विकास थोरात, वैशाली थोरात, नितीन बांगर यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केंद्रप्रमुख सुनील कुऱ्हाडे , अनुमोदन राजेंद्र काथेर, सूत्रसंचालन सुनील पाटील तर आभार अलका उंडे यांनी मानले..पुण्याच्या संस्कृतीतील मानाचे पान.स्पर्धा निकालगट 1 ली - 2 रीस्पर्धेचे नाव - चमचा लिंबू(मुले/ मुली)प्रथम क्रमांक- ईश्वरी काळे गोणवडी, स्वराज भास्कर पिंपळगावद्वितीय क्रमांक- स्मिती टेकवडे फलकेवाडी, आयुष काळे अमोंडीतृतीय क्रमांक- शुभ्रा फलके अमोंडी,शिवेंद्र फलके फलकेवाडी स्पर्धेचे नाव बेडूकउड्याप्रथम क्रमांक- शिवन्या फलके अमोंडी, तन्मय मुकणे गोणवडी,द्वितीय क्रमांक- श्रद्धा बांबळे शिंदेवाडी, गुरुनाथ गोताराने शिंदेवाडी,तृतीय क्रमांक- स्मिती टेकवडे फलकेवाडी, पंकज केदारी शिवखंडी,.स्पर्धेचे नाव वेशभूषाप्रथम क्रमांक- शिवन्या फलके अमोडी,द्वितीय क्रमांक- स्मिती टेकवडे फलकेवाडी,तृतीय क्रमांक- ओजस्वी लांडे शिवखंडी, स्पर्धेचे नाव बडबडगीतप्रथम क्रमांक- जिल्हा परिषद शाळा अमोंडी,द्वितीय क्रमांक- जिल्हा परिषद शाळा धावडी,तृतीय क्रमांक- जिल्हा परिषद शाळा कोलदरे, स्पर्धेचे नाव कविता गायनप्रथम क्रमांक- शाळा अमोंडी, द्वितीय क्रमांक-पिंपळगाव घोडेतृतीय क्रमांक- शिंदेवाडी.गट 3 री 4 थीस्पर्धेचे नाव 50 मी धावणे मुले मुलीप्रथम क्रमांक-आरती वाघमारे शिंदेवाडी, प्रतीक दळवी फलकेवाडी,द्वितीय क्रमांक- राधिका मुकणे गोणवडी, स्वराज दौंड गोणवडीतृतीय क्रमांक- आराध्या नाईक पिंपळगाव, देव फलके अमोंडी उंच उडीप्रथम- आरती वाघमारे शिंदेवाडी,सार्थक काळे कोलदरे,द्वितीय- माही खरात, कुणाल मुकणे पिंपळगावतृतीय - ईश्वरी केदारी धावडी, स्वराज दौंड गोणवडी लांब उडीप्रथम- आरती वाघमारे शिंदेवाडी,युग काळे कोलदरे,द्वितीय- राधिका मुकणे गोणवडी,प्रतीक दळवीतृतीय- ईश्वरी केदारी धावडी, आर्यन केदारी शिवखंडी .लंगडी (मुले)प्रथम अमोंडी, द्वितीय कोलदरे तृतीय पिंपळगाव लंगडी (मुली)प्रथम कोलदरे, द्वितीय अमोंडी तृतीय पिंपळगावखो खो (मुले/मुली)प्रथम आमोंडी शाळा द्वितीय गोणवडी शाळा तृतीय कलदरे भजनप्रथम अमोंडी , द्वितीय शिंदेवाडीलोकनृत्यप्रथम पिंपळगाव , द्वितीय अमोंडी तृतीय शिंदेवाडीवकृत्व स्पर्धाप्रथम क्रमांक ,यश फलके फलकेवाडीद्वितीय ,आराध्या खरात आमोंडीतृतीय ,संजीवनी मालेगोळे गोणवडी.