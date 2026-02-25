Yerawada Jail : कारागृहात मोबाईलचा वापर; कैद्यांकडून झडतीत पाच मोबाईल जप्त

पुणे - कारागृहात मोबाईल वापरास बंदी असतानाही काही कैदी मोबाईल वापरत असल्याचे उघड झाले आहे. येरवडा कारागृह प्रशासनाने राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत बराकीतून पाच मोबाईल, दोन पॉवर बँक आणि चार्जिंग वायर जप्त करण्यात आल्या. या प्रकरणी संबंधित कैद्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणी साहाय्यक तुरुंगाधिकारी सुनील गायकवाड (वय-५५) यांनी येरवडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार कैदी नौशाद बद्रुद्दीन शेख आणि इतर कैद्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी कारागृहात गस्त घालत असताना साहाय्यक तुरुंगाधिकारी गायकवाड यांनी भिंतीजवळील स्वच्छतागृहाजवळ एका कैद्याची संशयास्पद हालचाल पाहिली. चौकशी केली असता त्याने जमिनीवर मोबाईल पडल्याचे सांगितले आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत तो बराकीत निघून गेला. या प्रकाराची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यानंतर विशेष तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..रविवारी येरवडा कारागृहात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. बराक क्रमांक एकमधील नौशाद शेखची झडती घेतली असता एक मोबाईल, बॅटरी, सिमकार्ड आणि चार्जिंग वायर सापडले. तसेच, बराक क्रमांक सहामध्ये तपासणीत चार मोबाईल, बॅटरी आणि दोन पॉवर बँक जप्त केल्या. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक कुंदन सत्रे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.