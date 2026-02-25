पुणे

Yerawada Jail : कारागृहात मोबाईलचा वापर; कैद्यांकडून झडतीत पाच मोबाईल जप्त

कारागृहात मोबाईल वापरास बंदी असतानाही काही कैदी मोबाईल वापरत असल्याचे झाले उघड.
Yerawada Central Jail
Yerawada Central Jail Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कारागृहात मोबाईल वापरास बंदी असतानाही काही कैदी मोबाईल वापरत असल्याचे उघड झाले आहे. येरवडा कारागृह प्रशासनाने राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत बराकीतून पाच मोबाईल, दोन पॉवर बँक आणि चार्जिंग वायर जप्त करण्यात आल्या. या प्रकरणी संबंधित कैद्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

