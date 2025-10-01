पुणे

Pune News : येरवडा ते कात्रज बोगदा व्यवहार्य नाही; उपयुक्तता, खर्चही परवडणारा नसल्याने पुणे पालिका आयुक्तांचा कामाला विरोध

PMC Update : पुण्यातील येरवडा–कात्रज बोगदा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत पुणे महापालिकेने या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) मांडलेला येरवडा ते कात्रज या दरम्यानचा बोगदा व्यवहार्य नसल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. ‘येरवडा ते कात्रज दरम्यानचा बोगदा व्यवहार्य नाही. बोगद्याची उपयुक्तता व खर्चही परवडणारा नाही. त्यामुळे बोगद्याच्या कामाला आमचा विरोध आहे,’ असे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

