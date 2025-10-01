Pune News : येरवडा ते कात्रज बोगदा व्यवहार्य नाही; उपयुक्तता, खर्चही परवडणारा नसल्याने पुणे पालिका आयुक्तांचा कामाला विरोध

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) मांडलेला येरवडा ते कात्रज या दरम्यानचा बोगदा व्यवहार्य नसल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. ‘येरवडा ते कात्रज दरम्यानचा बोगदा व्यवहार्य नाही. बोगद्याची उपयुक्तता व खर्चही परवडणारा नाही. त्यामुळे बोगद्याच्या कामाला आमचा विरोध आहे,’ असे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. .शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येरवडा ते कात्रज बोगद्याची संकल्पना मांडली होती. ‘पीएमआरडीए’ने त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणाच्या (पुम्टा) बैठकीमध्ये संबंधित अहवालावर चर्चा झाली होती..Pune News : जिल्हा परिषदेची शाळा ठरली जगातील सर्वोत्तम; जालिंदरनगरच्या शाळेला मिळणार एक कोटी रुपये.त्यामध्ये १८ ते २० किलोमीटर लांबीच्या सहा मार्गिका असलेल्या बोगद्याच्या कामासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च येणार होता. या रस्त्यावर होणारा एकूण खर्च आणि रस्त्याचा होणारा वापर वाहतुकीसाठी उपयुक्त नसल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे संबंधित बोगद्याचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता कमी आहे..अशी होती संकल्पनाशहराच्या उत्तर ते दक्षिण भागाला जोडणाऱ्या येरवडा ते कात्रज या दरम्यान दोन बोगदे करण्यात येणार होते. त्यासाठीचा प्रकल्प आराखडा ‘पीएमआरडीए’ने तयार केला आहे. बोगद्यामध्ये एक मार्ग जाण्यासाठी, तर एक मार्ग येण्यासाठी अशी रचना होती. या मार्गाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी ठिकठिकाणी बोगद्यामध्ये जाण्यासाठी व तेथून बाहेर पडण्यासाठी रस्ते जोडले जाणार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.