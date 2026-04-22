Pune Fraud News : मॅट्रिमोनिअल साईटवरून ओळख वाढवून येरवड्यातील महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची केली फसवणूक; आरोपीवर ११ ठिकाणी गुन्हे दाखल

पुणे : मॅट्रिमोनिअल साईटवरून ओळख वाढवून लग्नाचे आमिष दाखवत येरवड्यातील एका महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. स्वप्नील वारुळे उर्फ आदर्श प्रशांत म्हात्रे (वय-३४, रा. अलिबाग, जि. रायगड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. अशाच प्रकारे त्याने आता पर्यंत ११ महिलांना फसविले असून त्याच्यावर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचे तब्बल ११ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती येरवडा पोलिसांनी दिली..मिळालेल्या माहितीनुसार, शास्त्रीनगर, येरवडा परिसरातील एका उच्चभ्रू सोसायटीत राहणाऱ्या फिर्यादी महिलेशी आरोपीने मॅट्रिमोनिअल प्लॅटफॉर्मवरून संपर्क साधला होता. आरोपीने आपले नाव स्वप्नील वारुळे असल्याचे सांगून फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. लग्न झाल्यानंतर मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी पनवेलमध्ये प्लॉटमध्ये गुंतवणूक करूया, असे आमिष त्याने दाखवले..गुंतवणुकीसाठी पैसे कमी पडत असल्याचे सांगून त्याने 'मिस विनीता कांदे' आणि 'प्रेम म्हात्रे' हे आपले नातेवाईक असून ते फायनान्स मॅनेज करतात, असा बनाव रचला. यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीने वेळोवेळी आरोपीने दिलेल्या बँक खात्यांवर एकूण २६ लाख ५० हजार रुपये ट्रान्सफर केले..मात्र, पैसे मिळताच आरोपीने फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडित महिलेने पोलिसांत धाव घेतली.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर येरवडा पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीला ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपीवर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात ११ गुन्हे दाखल आहेत. त्याने अशाच प्रकारची महिलांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.- विजय ठाकर, पोलीस निरीक्षक गुन्हे येरवडा पोलीस स्टेशन.