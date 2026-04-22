Pune Fraud News : मॅट्रिमोनिअल साईटवरून ओळख वाढवून येरवड्यातील महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची केली फसवणूक; आरोपीवर ११ ठिकाणी गुन्हे दाखल

Matrimonial Site Fraud

पुणे : मॅट्रिमोनिअल साईटवरून ओळख वाढवून लग्नाचे आमिष दाखवत येरवड्यातील एका महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. स्वप्नील वारुळे उर्फ आदर्श प्रशांत म्हात्रे (वय-३४, रा. अलिबाग, जि. रायगड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. अशाच प्रकारे त्याने आता पर्यंत ११ महिलांना फसविले असून त्याच्यावर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचे तब्बल ११ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती येरवडा पोलिसांनी दिली.

