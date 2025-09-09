Yerwada Protest : येरवड्यामध्ये विसर्जन घाटाची दुरवस्था, एकीकरण समितीतर्फे ठिय्या आंदोलन; गैरकारभाराच्या चौकशीची मागणी

विश्रांतवाडी : गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पडावा, याकरिता शहर, उपनगरांतील क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत नदीकाठावरील विसर्जन घाटांच्या दुरुस्तीसह तेथे विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामांसाठी महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु येरवडा येथील श्री सावता माळी विसर्जन घाटाची दुरवस्था पाहता या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची कामे झाली नसल्याचे दिसून आले. येथील गैरकारभाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत येरवडा एकीकरण समितीतर्फे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले..येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येथील घाटाच्या डागडुजीकरिता पाच लाख ९२ हजार ९५० रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही या ठिकाणी कामे झाली नाहीत. घाटावरील कमानीला रंगरंगोटी केलेली नाही, परिसर अस्वच्छ आहे, जागोजागी पाणी व चिखल साठलेला आहे, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली आहे. येथे उभारण्यात आलेल्या मंडपावर स्वागताचे फलकही लावलेले नव्हते. .त्यामुळे येथे मंडप कोणी उभारला हे कळण्यास मार्ग नाही. उपस्थित कर्मचारी संख्या ही अवघी १३ आहे. या विसर्जन घाटावर नेमलेले कर्मचारीही कामाच्या ठिकाणी हजर नसल्याचे उघड झाले. काही कर्मचारी येथे ठेवलेल्या वह्यांवर सही करून घरी निघून गेले होते. त्यामुळे येथील गैरकारभाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत येरवडा एकीकरण समितीतर्फे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले..याप्रसंगी शिवसेना शहर संघटक आनंद गोयल यांच्यासह धनंजय बाराथे, सुहास कांबळे, एजाज खान, मनोज शेट्टी, गणेश घायमुक्ते, राजेश इंद्रेकर, अरुण बेंगळे आदी उपस्थित होते. याबाबत सहाय्यक महापालिका आयुक्त अशोक भवारी व येरवडा पोलिस ठाणे यांना निवेदन देण्यात आले..येरवड्यातील श्री सावता माळी गणेश विसर्जन घाटावर काही कामे झाली आहेत, काही सुरू आहेत. त्यासाठी ठेकेदार नेमलेले आहेत, तसेच जे कर्मचारी हजर नव्हते, त्यांची गैरहजेरी लावण्यात आली आहे. दोषींवर कारवाई केली जाईल.- अशोक भवारी, सहाय्यक आयुक्त, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.