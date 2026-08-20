पुणे

येस बँकेचे महिलांसाठी क्रेडिट कार्ड

येस बँकेचे महिलांसाठी क्रेडिट कार्ड
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येस बँकेचे
महिलांसाठी क्रेडिट कार्ड

मुंबई, ता. २१ः येस बँकेने महिलांसाठी येस इसेन्स हे खास क्रेडिट कार्ड दाखल केले आहे. तरुण व्यावसायिक, नोकरदार आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाची जाण असलेल्या महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन हे कार्ड तयार केले असून, महिलांच्या बदलत्या आकांक्षा आणि जीवनशैलीविषयक आवडी हे कार्ड पूर्ण करेल, असे बँकेने म्हटले आहे.
या वेळी बँकेचे क्रेडिट कार्ड विभागाचे प्रमुख अनिल सिंग म्हणाले, ‘‘आर्थिक विकास आणि संपत्तीनिर्मितीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत असल्याने, खास त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या आर्थिक सेवा-सुविधांची मागणीही वाढती आहे. आजच्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलांची जीवनशैली आणि गरजा लक्षात घेऊन, त्यांना उपयुक्त व फायदेशीर ठरेल असा वेगळा अनुभव देण्याच्या उद्देशानेच आम्ही हे क्रेडिट कार्ड सादर केले आहे.’’

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