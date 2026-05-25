NCP Merger Issue: विलीनीकरणाची चर्चा आता संपली; कार्यकर्त्यांनी संभ्रमात राहू नये – युगेंद्र पवार

बारामती : "पवार विरुद्ध पवार अशीच लढत २०२९ मध्ये होईल, याची आत्ताच खात्री देता येणार नाही. राजकारणात एका वर्षातही खूप काही बदलू शकते. २०२८ मध्ये मला हा प्रश्न विचारा, तेव्हा स्पष्ट सांगता येईल," असे वक्तव्य युगेंद्र पवार यांनी केले. बारामतीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुंबईत पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत लवकरात लवकर संघटनात्मक नियुक्त्या पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे युगेंद्र पवार यांनी सांगितले. त्यानुसार पक्ष संघटन मजबूत करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले..पक्षात पद मिळेल, अशी अपेक्षा होती का, या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी अप्रत्यक्ष टोला लगावला. "ज्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले, त्यांनाही मोठी पदे मिळाली. कदाचित माझ्याच अपेक्षा चुकीच्या असतील. मात्र मला पद न मिळाल्याने लोकांमध्ये अधिक वेळ देता आला. काही लोक पद घेतात; पण त्या पदाला न्याय देत नाहीत. मला तसे करायचे नव्हते," असे ते म्हणाले..राज्यातील आणि तालुक्यातील परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगितले. "कांद्याला दर नाही, लोडशेडिंग सुरू आहे, पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. बारामतीत गुन्हेगारी वाढत असून महिलांच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दा निर्माण झाला आहे. सत्ता नसतानाही लोकांची कामे करत राहिलो, तर लोक निश्चितपणे आपल्या सोबत येतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत बोलताना युगेंद्र पवार म्हणाले, "विलीनीकरणाबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र आता विलीनीकरण होणार नाही, ही भूमिका स्पष्ट झाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली असून तो संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे."."राजकारणात कधी काय होईल सांगता येत नसले, तरी सध्यातरी विलीनीकरणाचा विषय संपला आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विलीनीकरण झाल्यास आपण अजित पवारांसोबत जाणार होतात का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, "जर विलीनीकरण झाले असते, तर पवार साहेब आणि अजितदादा यांनी माझी शंभर टक्के काळजी घेतली असती, असा मला विश्वास आहे.".