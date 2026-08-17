पुणे

हरियानामध्ये योगा-ब्रेक

हरियानामध्ये योगा-ब्रेक
Published on

हरियानामध्ये
‘योगा-ब्रेक’

नवी दिल्ली ः हरियानामध्ये औद्योगिक प्रकल्प आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना तणावमुक्त वातावरण मिळावे या उद्देशाने पाच मिनिटांच्या योगा-ब्रेकची (वाय ब्रेक) सवलत देण्यात आली आहे. योगासने, प्राणायाम आणि ध्यानधारणेचे प्रशिक्षणही त्यांना दिले जाईल. सर्वसामान्यपणे कामकाजामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय न आणता हा ‘वाय-ब्रेक’ घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. विशेष सत्रांच्या माध्यमातून काही कामगारांना प्रशिक्षणही देण्यात येईल, ते इतरांना नंतर पुन्हा प्रशिक्षित करतील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Yoga Break Haryana
Workplace Wellness Programs
Industrial Worker Stress Relief
Yoga in Factories
Meditation for Workers
Haryana Yoga Initiative
Stress Management in Industries
Employee Wellbeing Haryana
Pranayama in Workplaces
Yoga Training for Employees
Work-Life Balance Haryana
Mindfulness Practices for Laborers
Breaks to Boost Productivity
Haryana Industrial Health
Benefits of Yoga at Work
कामावर योगा ब्रेक
हरियाना योगा उपक्रम
औद्योगिक कामगारांसाठी योग
तणाव व्यवस्थापन हरियानामध्ये
योगासने ताण कमी करण्यासाठी
मानसिक स्वास्थ्यासाठी योगा
योगा प्रशिक्षण कामगारांना
कामकाजात तणावमुक्तता
कामाच्या ठिकाणी ध्यानधारणा
योगामुळे प्रेरणा वाढवणे
औद्योगिक कामगारांची भलाई
युगा-ब्रेक फायदे
नवी दिल्ली योगा स्कीम
कामगारांसाठी ताजा विचार
योगा-ब्रेक चा परिणाम
Marathi News Esakal
www.esakal.com