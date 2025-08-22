पुणे

Pune News: सिंहगडावर मित्रांसोबत गेलेला तरुण बेपत्ता; हुडी घातलेला संशयित कोण? घातपात की अपघात?

सिंहगडावर मित्रांसमवेत गेलेला गौतम गायकवाड बेपत्ता; सीसीटीव्ही फुटेजमधील हुडी घातलेली व्यक्ती कोण? पोलिसांचा तपास सुरू.
Gautam Gaikwad missing on sinhagad fort
Gautam Gaikwad missing on sinhagad fortesakal
Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावर बुधवारी संध्याकाळी मित्रांसमवेत फिरायला गेलेला गौतम गायकवाड हा तरुण बेपत्ता झाला आहे. 24 तासांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्याचा शोध लागलेला नाही. हवेली पोलिस आणि वनविभाग संयुक्तपणे तपास करत असून, सीसीटीव्ही फुटेजमधील एका संशयित व्यक्तीने या प्रकरणाला नवे वळण दिले आहे. गौतमच्या बेपत्त्यामागे घातपात आहे की अपघात, याचा तपास सध्या सुरू आहे.

pune
sinhagad fort
Pune Police Force

