Pune News: सिंहगडावर मित्रांसोबत गेलेला तरुण बेपत्ता; हुडी घातलेला संशयित कोण? घातपात की अपघात?

पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावर बुधवारी संध्याकाळी मित्रांसमवेत फिरायला गेलेला गौतम गायकवाड हा तरुण बेपत्ता झाला आहे. 24 तासांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्याचा शोध लागलेला नाही. हवेली पोलिस आणि वनविभाग संयुक्तपणे तपास करत असून, सीसीटीव्ही फुटेजमधील एका संशयित व्यक्तीने या प्रकरणाला नवे वळण दिले आहे. गौतमच्या बेपत्त्यामागे घातपात आहे की अपघात, याचा तपास सध्या सुरू आहे..गौतम गायकवाड बेपत्ता: काय घडले?हैद्राबाद येथे राहणारा, मूळचा महाराष्ट्रीयन असलेला गौतम गायकवाड हा तरुण बुधवारी त्याच्या चार मित्र आणि एका मैत्रिणीसह सिंहगडावर फिरायला आला होता. त्यांनी किल्ल्यावर फोटो आणि व्हिडीओ काढत मजा-मस्ती केली. सायंकाळी गौतम लघुशंकेसाठी बाजूला गेला, त्यावेळी त्याचा मोबाईल दुसऱ्या मित्राकडे होता. बराच वेळ तो परत न आल्याने मित्रांनी त्याचा शोध सुरू केला. सिंहगडावरील पर्यटन विकास महामंडळाच्या इमारतीशेजारील कड्यालगत गौतमची चप्पल सापडली, पण तो सापडला नाही..सीसीटीव्ही फुटेजमधील रहस्यमयी व्यक्तीहवेली पोलिसांनी कोंढणपूर येथील वनसंरक्षण समितीच्या उपद्रव शुल्क नाक्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात गौतम बेपत्ता झाल्यानंतर दीड ते दोन तासांनी एक व्यक्ती हुडी घालून तोंड लपवत मोटारीमागून पळताना दिसली. ही व्यक्ती गौतम आहे की दुसरे कोण, याबाबत स्पष्टता नाही. पोलिसांनी हे फुटेज गौतमच्या मित्रांना आणि नातेवाइकांना दाखवले, पण त्यांना ओळख पटवता आली नाही. फुटेजमधील संशयित व्यक्तीने या प्रकरणाला गूढ बनवले आहे..Pune Fraud News : शेअर बाजारात चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने ज्येष्ठाची दीड कोटींची फसवणूक.घातपात की अपघात?हवेली पोलिस आता दोन्ही दिशांनी तपास करत आहेत. गौतमच्या बेपत्त्यामागे अपघाताची शक्यता आहे की घातपाताचा कट, याचा शोध घेतला जात आहे. गौतम आणि त्याच्या मित्रांनी सिंहगडावर काढलेल्या व्हिडीओमध्ये तो पिवळा रेनकोट घातलेला दिसत आहे. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेजमधील व्यक्ती हुडी घातलेली आहे, यामुळे संभ्रम वाढला आहे. पोलिसांनी वनविभागाच्या मदतीने किल्ल्याच्या परिसरात शोधमोहीम तीव्र केली आहे. स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांनाही याबाबत माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..मित्र आणि कुटुंबाची चिंतागौतमच्या मित्रांनी सांगितले की, तो आनंदी आणि उत्साही व्यक्तिमत्त्वाचा आहे. त्याच्या अचानक बेपत्त्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे..सिंहगडावरील सुरक्षेचा प्रश्नसिंहगड हा पुण्यातील पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे भेट देतात. मात्र, गौतमच्या बेपत्त्यामुळे किल्ल्यावरील सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कड्याच्या परिसरात संरक्षक कठडे आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेची कमतरता याबाबत स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पर्यटन विकास महामंडळाने याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.पोलिसांचे आवाहनहवेली पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जर कोणाला गौतम गायकवाड किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमधील हुडी घातलेल्या व्यक्तीबाबत काही माहिती मिळाली, तर तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा..Pune News : ठेकेदारावर पीएमपीने कारवाई केली, महापालिका कधी करणार? मनसेचा महापालिकेला प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.