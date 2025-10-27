पुणे

Pune Crime : ‘अल कायदा’शी संपर्कात असलेल्या तरुणास अटक

महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) अल कायदा दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेल्या एका तरुणास अटक केली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) अल कायदा दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेल्या एका तरुणास अटक केली. हा तरुण संगणक अभियंता असून कोंढवा येथील रहिवासी आहे. सोमवारी (ता. २६) पुणे रेल्वे स्थानकावर ही कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
pune
crime
Arrested
Young Man
Terror

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com