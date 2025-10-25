पुणे

Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू

फटाके वाजवताना झालेल्या वादातून हडपसरमधील रामटेकडी भागात दोन गटात झालेल्या हाणामारीत गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान झाला मृत्यू.
पुणे - फटाके वाजवताना झालेल्या वादातून हडपसरमधील रामटेकडी भागात दोन गटात झालेल्या हाणामारीत गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही घटना घडली होती. याप्रकरणी वानवडी पोलिसांनी एकाला अटक केली असून, साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

