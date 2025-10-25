Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू

पुणे - फटाके वाजवताना झालेल्या वादातून हडपसरमधील रामटेकडी भागात दोन गटात झालेल्या हाणामारीत गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही घटना घडली होती. याप्रकरणी वानवडी पोलिसांनी एकाला अटक केली असून, साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जितेंद्र परमेश्वर ठोसर (वय ३५, रा. रामटेकडी, हडपसर) असे उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ठोसर याचा शुक्रवारी सकाळी रुग्णालयात मृत्यू झाला. या प्रकरणी खन्नासिंग अजितसिंग कल्याणी (वय ४५, रा. साईमंदिर रामटेकडी) याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत प्राजक्ता अविनाश देडगे (वय २५, रा. रामटेकडी, हडपसर) यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांचा भाचा यश विश्वजीत ठोसर (वय ३०) हा रामटेकडी भागात चायनीज खाद्यपदार्थ विक्रीची गाडी लावतो. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पूजा करण्यासाठी अनिता विश्वजीत ठोसर, अश्विनी जितेंद्र ठोसर, जितेंद्र ठोसर, विश्वजीत ठोसर, वंश ठोसर हे तेथे आले होते. त्यावेळी एक आरोपी पेटते फटाके रस्त्यावर फेकत होता.आरोपीने पेटता फटका चायनीज खाद्यपदार्थांच्या गाडीजवळ फेकला. तेव्हा यश ठोसर याने आरोपींकडे विचारणा केली. त्यानंतर आरोपी खन्नासिंग कल्याणी आणि साथीदार चायनीज खाद्यपदार्थांच्या गाडीजवळ आले. त्यांच्याकडे पाइप, तसेच तीक्ष्ण शस्त्रे होती. आरोपींनी वंश ठोसर याच्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. जितेंद्र ठोसर याच्यावर शस्त्राने वार केले..फिर्यादी प्राजक्ता देडगे यांची सासू नीलावती आणि पती अविनाश यांना पाइपने मारहाण केली. गंभीर जखमी झालेल्या जितेंद्र ठोसर यांचा उपचारादरम्यान शुक्रवारी पहाटे रुग्णालयात मृत्यू झाला, अशी माहिती वानवडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील यांनी दिली.दरम्यान, आरोपी खन्नासिंग कल्याणी याने परस्परविरोधी फिर्याद दिली आहे. कल्याणी यांचा मुलगा आणि पुतणे यांना फटाके वाजवताना झालेल्या वादातून देडगे, ठोसर यांनी मारहाण केल्याचे कल्याणीने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब वाकडे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..फटाके वाजवण्यावरून वाद, महिलेच्या डोक्यात मारली बाटली‘मी सांगितल्या शिवाय बिल्डिंगमध्ये कोणीही फटाके वाजवायचे नाहीत,’ असे म्हणून तरुणाने महिलेला शिवीगाळ करून तेथे पडलेली बाटली डोक्यात मारुन तिला जखमी केले. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी औंधमधील नागरस रस्ता परिसरात हा प्रकार घडला.याबाबत एका महिलेसह तिघांवर चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जखमी झालेल्या २५ वर्षीय महिलेने याबाबत तक्रार दिली आहे. टक्या कसबे (वय २७), रितीक कसबे (वय २६) आणि पूजा चव्हाण (वय ३०, सर्वजण रा. नारळीकर बिल्डींग, नागरस रोड, औंध) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीपूजन असल्याने फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये रात्री अकराच्या सुमारास फटाके वाजवत होतो. त्यावेळी टक्या कसबे तेथे आला व फिर्यादी यांना म्हणाला की, ‘मी सांगितल्याशिवाय इमारतीत कोणीही फटाके वाजवायचे नाहीत,’.त्यानंतर त्याने फिर्यादी यांना शिवीगाळ करून तेथे पडलेली बाटली डोक्यात मारली. फिर्यादी यांना आरडा-ओरडा केल्यानंतर त्यांची आई त्यांना सोडवण्यासाठी आली. त्यावेळी पूजा चव्हाणने फिर्यादी यांचे केस धरुन त्यांना खाली पाडले व शिवीगाळ करत हाताने मारहाण केली. तर रितीक कसबेने फिर्यादी यांना बांबूने मारहाण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.