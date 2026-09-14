पुणे

Pargaon Accident : बेल्हा-जेजुरी महामार्गावरील पाबळ गावाजवळ मोटारसायकल घसरून झालेल्या अपघातामध्ये तरुणाचा मृत्यू

लोणी गावामधील एक होतकरू तरुण, आपल्या व्यवसायामध्ये सर्वांशी गोडीने बोलणारा व प्रेमळ व्यक्तिमत्व असलेला तरुण अपघातात दगावला.
Shakil Sayyad

Shakil Sayyad

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सुदाम बिडकर
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पारगाव - लोणी, ता. आंबेगाव येथील तरुण शकील शब्बीर सय्यद (वय-३५ वर्षे) बेल्हा- जेजुरी महामार्गाववरून काल रविवारी सायंकाळी मोटारसायकलवरून पाबळ (ता. शिरूर) येथे काही कामानिमित्त जात असताना मोटारसायकल घसरून पडल्यामुळे अपघातात शकील सय्यद चा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

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