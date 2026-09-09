Pune News : आर्थिक विवंचनेतून तरुणाने, तर अभ्यासाच्या तणावातून विद्यार्थिनीने संपविले जीवन

पुणे - शहरात एकाच दिवशी तरुणासह विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परिक्षांची तयारी करणाऱ्या एका तरुणाने आर्थिक विवंचनेमुळे नारायण पेठेत गळफास घेतला. तर अभ्यासाचा ताण सहन न झाल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने कात्रजमध्ये इमारतीच्या १० मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपविले..प्रथमेश दिलीप देशमुख (वय-२५, मूळ रा. खासापुरी, ता. परंडा, जि. धाराशीव असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून तो नारायण पेठेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होता. सततची आर्थिक टंचाई आणि स्वतःवर झालेल्या कर्जामुळे प्रथमेश नैराश्यात होता. मागील काही महिन्यांपासून तो राहत असलेल्या नारायण पेठेतील राहत्या खोलीचे भाडे थकले होते..त्यामुळे खाण्यासह इतर खर्चामुळे त्याने ओळखीच्या लोकांकडून उसनवारी केली होती. परीक्षांचा अभ्यास करताना घेतलेल्या उसनवारीत त्याच्यावर अडीच लाख रुपयांचे कर्ज झाले होते. या परिस्थितीमुळे त्याने स्पर्धा परीक्षा सोडून गावी परत जाण्याचा विचारही काही मित्रांजवळ बोलून दाखवला होता.तत्पूर्वीच प्रथमेशने खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचा मृतदेह उत्तरीय (पोस्टमार्टम) ससून रुग्णालयात दाखल केला. घटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोट (चिठ्ठी) सापडली आहे. त्यामध्ये प्रथमेशने आर्थिक अडचणींचा आणि घेतलेल्या कर्जाच्या व्यवहारांचा उल्लेख केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने संपवले जीवनवैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने मंगळवारी (ता. ८) इमारतीच्या १० मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवले. आदीमाया शेखर रेड्डी (वय-२१ रा. फ्लॅट नंबर १००२ नॅन्सी लेक होम सोसायटी कात्रज, मूळ रा. विक्रमपुरी कॉलनी रेनबो हॉस्पिटल मागे, तिरूमलंगरी कारखाना तेलंगणा) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. प्राथमिक माहितीनुसार तिने अभ्यासाच्या ताणातून आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदीमाया ही मूळची हैद्राबादमधील असून, पुण्यात एका वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होती. मंगळवारी तिने राहत असलेल्या कात्रजमधील नॅन्सी लेक होम सोसायटीच्या १० मजल्यावरून उडी मारली होती. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक रवी जाधव हे पथकसह घटनास्थळी दाखल झाले.तिचा भाऊ घटनास्थळी हजर होता.पोलिसांनी त्याच्याकडे विचारपूस केली असता, दोघेही बहीणभाऊ कात्रज परिसरात एकत्र राहत असल्याचे त्याने सांगितले. परिक्षेचा ताण आल्याने तिने आत्महत्या केली असल्याची माहिती भावाने दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.