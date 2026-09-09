पुणे

Pune News : आर्थिक विवंचनेतून तरुणाने, तर अभ्यासाच्या तणावातून विद्यार्थिनीने संपविले जीवन

पुणे शहरात एकाच दिवशी तरुणासह विद्यार्थिनीने संपविले जीवन.
End Life

End Life

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरात एकाच दिवशी तरुणासह विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परिक्षांची तयारी करणाऱ्या एका तरुणाने आर्थिक विवंचनेमुळे नारायण पेठेत गळफास घेतला. तर अभ्यासाचा ताण सहन न झाल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने कात्रजमध्ये इमारतीच्या १० मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपविले.

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