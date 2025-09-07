पुणे

Pune News: तळेगाव ढमढेरेत गणपती विसर्जनावेळी भीमा नदीत ३० वर्षीय युवकाचा अपघाती बुडून बेपत्ता; शोध मोहीम सुरूच

Ganesh Visarjan 2025: तळेगाव ढमढेरे येथे गणपती विसर्जनावेळी भीमा नदीत भीमराव चेरले हे युवक पाण्यात बुडाले. पोलिस व अग्निशमन दल शोध घेत आहेत.
तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) भीमाशेत येथील कामगार भीमराव लक्ष्मण चेरले (वय ३०, मूळगाव शिरशी, ता. कंधार, जि. नांदेड) हे गणेश विसर्जन करण्यासाठी भीमा नदीत गेले असता पाण्यात बुडाले आहेत.

