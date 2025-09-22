पुणे

Pune Crime : पत्नीच्या वेगळे राहण्याच्या मागणीला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; पत्नी आणि सासूवर गुन्हा दाखल

सततचा कौटुंबिक वाद, पत्नीची वेगळे राहण्याची मागणी आणि पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारींना कंटाळून एका तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना येरवड्यात घडली.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

