Pune Crime: पुण्यातील झेड ब्रिजजवळ तरुणाचा गळा चिरून खून; धक्कादायक घटनेने डेक्कन परिसरात खळबळ, नदीपात्रात मृतदेह आढळला!

पुणे: मुठा नदीपात्रात झेड ब्रिजजवळ एका ३२ वर्षीय तरुणाचा गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. १९) सकाळी उघडकीस आली. डेक्कन परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी डेक्कन पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. कृषल कसबे (वय ३२, रा. धनकवडी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या संदर्भात पोलिस अंमलदार आकाश सोनवणे यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास झेड ब्रिज आणि लकडी पुलाच्यादरम्यान नदीपात्रात एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. अज्ञात व्यक्तीने तरुणाच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने सपासप वार केल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. आरोपीला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर करत आहेत.