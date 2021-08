वडगाव आनंदमध्ये तरुणाची विहिरीत उडी मारून आत्महत्या

आळेफाटा : वडगाव आनंद या ठिकाणी एका तरूणाने विहीरीत (suicide jumping into a well) उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडली. याबाबत आळेफाटा पोलीस स्टेशन कडून मिळालेल्या माहितीनुसार खबर देणारे सुरेश शंकर देवकर रा. वडगाव आनंद (ता.जुन्नर) हे काल मंगळवारी सायंकळच्या सुमारास त्यांच्या विहीरीकडे चक्कर मारण्यास गेले असता त्यांना विहीरीत एक अनोळखी तरूणाचा मृतदेह आढळला. (Young MAN suicide jumping into a well)

याबाबत त्यांनी याबाबत पोलीस स्टेशन मध्ये खबर दिली. घटनास्थळी पोलीसांनी आल्यानंतर विहिरीतील मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर त्याची ओळख पटली असुन त्याचे नाव गणेश अशोक गाडेकर (वय२५) पंचवीस राहणार बी.एड कॉलेज समोर श्रीराम नगर तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर हे आहे . पुढील तपास आळेफाटा पोलिस स्टेशन चे पोलीस निरीक्षक मधुकर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार एन.टी.गायकवाड हे करत आहेत.