Pune Accident : खेड तालुक्यात रेटवडी ओढ्यात तरुण बेपत्ता; धोकादायक पुलाच्या उंचीविरोधात ग्रामस्थांचा संताप

दावडी : खेड तालुक्यातील रेटवडी येथील खालची ठाकरवाडी परिसरातील समीर भिमाजी जाधव (वय ३०) हा तरुण आज सकाळी १०:५५ वाजता हॉटेल मधून श्रीखंड घेऊन रेटवडी ते सतारकावस्ती मार्गावरील ओढ्याच्या पुलावरून दुचाकीवरून जातं असताना पाण्यात वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना घडली. उशिरापर्यंत त्यांचा शोध सुरू असून मुसळधार पाऊस व ओढ्यातील वाढलेल्या पाण्यामुळे शोधकार्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत..समीर जाधव हे मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. घटनेची माहिती मिळताच खेड पोलीस, ग्रामस्थ व स्थानिक प्रशासनाने शोधमोहीम सुरू केली. मात्र, सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे व प्रवाहाच्या वेगामुळे शोधकार्य संथ गतीने सुरू आहे..समीर जाधव यांची बहिण वैशाली जाधव यांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, “आम्ही दिवसभर त्याचा शोध घेतोय, मात्र तो अद्याप सापडलेला नाही. पावसामुळे शोधकार्य कठीण झाले आहे. तो लवकर सापडावा, हीच देवाकडे प्रार्थना आहे.”.दरम्यान, पंचायत समिती सदस्य दिलीप दुबे यांनी सांगितले की, “या ओढ्यावरील पुलाची उंची मुळातच कमी आहे. यापूर्वीही याच ठिकाणी एक तरुण पाण्यात वाहून गेला होता. त्यामुळे नागरिकांनी पुलावरून पाणी वाहत असताना कोणत्याही परिस्थितीत प्रवास करू नये. या तरुणाच्या शोधासाठी खेड तहसीलदारांकडे एनडीआरएफ पथकाची मागणी करण्यात आली असून भविष्यात पंचायत समितीमार्फत पुलाची उंची वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.”.या घटनेमुळे रेटवडी परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून प्रशासनाकडून नागरिकांना पावसाळ्यात ओढे, नाले व पुलांवरून पाणी वाहत असताना जीव धोक्यात घालून प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.