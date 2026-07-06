पुणे

Davadi News : रेटवडी येथील तरुण ओढ्यात दुचाकीसह वाहून बेपत्ता

खेड तालुक्यातील रेटवडी येथील समीर जाधव हा तरुण सोमवारी ओढ्याच्या पुलावरून दुचाकीसह वाहून गेला.
Samir Jadhav

Samir Jadhav

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सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी - खेड तालुक्यातील रेटवडी येथील समीर भिमाजी जाधव (वय ३०) हा तरुण सोमवारी सकाळी १०:५५ च्या सुमारास ओढ्याच्या पुलावरून दुचाकीसह वाहून गेला. मुसळधार पावसामुळे ओढ्यातील पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने उशिरापर्यंत शोधकार्य सुरू होते.

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