पुणे

Pune News : दुबईहून दिल्लीला येत असलेला तरुण पुणे विमानतळावर बेपत्ता; विमाननगर पोलिसांकडे तक्रार

दुबई-अबूधाबी येथे नोकरी करणारा तरुण दिल्लीला येत असताना पुणे विमानतळावर उतरून बेपत्ता झाल्याची घटना आली समोर.
Mohammad Afazal

Mohammad Afazal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - दुबई-अबूधाबी येथे नोकरी करणारा तरुण दिल्लीला येत असताना पुणे विमानतळावर उतरून बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी त्याच्या भावाने विमाननगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करून तरुणाचा शोध घेण्याची विनंती केली आहे.

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