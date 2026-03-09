पुणे

Pune News: पुण्यातील चिमुकल्या तनिष्का वीरचा दुबई सोडताना भावनिक संदेश; आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अधिकाऱ्यांप्रती व्यक्त केले आभार!

viral story of child thanking airport authorities in Dubai: दुबई सोडताना तनिष्काचा भावनिक संदेश; विमानतळावर अधिकाऱ्यांचे आभार
Heartwarming Moment as Pune Child Tanishka Veer Bids Goodbye to Dubai

सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज: संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये काही काळ वास्तव्यास असलेल्या एका भारतीय मुलीने दुबई सोडताना कृतज्ञतेचा भावनिक संदेश देत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. भारतात परतताना दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तिने तेथील अधिकाऱ्यांप्रती आभार व्यक्त केले.

