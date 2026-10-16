Pirangut Accident : कंनेटनरने ठोकरल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू

पिरंगुट - पुणे-कोलाड रस्त्यावर पिरंगुट (ता.मुळशी) येथील कंनेटनरने ठोकरल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली. आज सायंकाळी सव्वा पाच वाजण्याच्या सुमारास येथील गजबजलेल्या कॅंप भागात ही घटना घडली आहे..अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. तेजस रविराज भाटकर (वय-२०, सध्या राहणार खराडी, पुणे. मूळ गाव रत्नागिरी जिल्हा पूर्ण पत्ता समजू शकला नाही.) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असून अपघातानंतर कंटेनर चालक फरार झाला आहे..बावधन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सायंकाळी एक कंटेनर (एमएच १४ एलबी ४६३२) पुण्याहून पौडच्या दिशेने जात होता. दरम्यान याच कालावधीत पुढे असलेल्या स्कुटी या दुचाकीला (एमएच१२ वाय के २१३२) कंटेनरने ठोकरले त्यात तेजसचा जागीच मृत्यू झाला..शवविच्छेदनासाठी तेजसचा मृतदेह औंध येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक अनिल बत्तिसे यांनी दिली. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.