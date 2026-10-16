पुणे

Pirangut Accident : कंनेटनरने ठोकरल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू

पुणे-कोलाड रस्त्यावर पिरंगुट येथील कंनेटनरने ठोकरल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Container Two Wheeler Accident

Container Two Wheeler Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिरंगुट - पुणे-कोलाड रस्त्यावर पिरंगुट (ता.मुळशी) येथील कंनेटनरने ठोकरल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली. आज सायंकाळी सव्वा पाच वाजण्याच्या सुमारास येथील गजबजलेल्या कॅंप भागात ही घटना घडली आहे.

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