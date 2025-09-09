पुणे

Pune Accident : भरधाव पीएमपी बसच्या धडकेने तरुणीचा मृत्यू

भरधाव पीएमपी बसने धडक दिल्याने पादचारी तरुणीचा मृत्यू झाला. ही घटना पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातील अलंकार चौकात घडली.
PMP Bus
PMP Bussakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - भरधाव पीएमपी बसने धडक दिल्याने पादचारी तरुणीचा मृत्यू झाला. ही घटना पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातील अलंकार चौकात रविवारी रात्री घडली. अपघातानंतर बसचालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून, त्याच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
death
PMP Bus
young girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com