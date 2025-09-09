Pune Accident : भरधाव पीएमपी बसच्या धडकेने तरुणीचा मृत्यू

पुणे - भरधाव पीएमपी बसने धडक दिल्याने पादचारी तरुणीचा मृत्यू झाला. ही घटना पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातील अलंकार चौकात रविवारी रात्री घडली. अपघातानंतर बसचालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून, त्याच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रीती विद्यासागर वेंगल (वय-२६, रा. खराडी) असे मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याबाबत सुजित भंडारी (रा. मांजरी) यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रीती वेंगल या अलंकार चौकात रस्ता ओलांडत होत्या. त्यावेळी पीएमपी बसचालकाने निष्काळजीपणे भरधाव बस चालवून तरुणीला जोराची धडक दिली..धडकेनंतर त्या बसच्या चाकाखाली चिरडल्या गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर बसचालक पसार झाला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गणेश चव्हाण करीत आहेत. या अपघातामुळे शहरात पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.