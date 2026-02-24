Pune News: स्पा सेंटरवर पोलीस छापा, घाबरून इमारतीवरून मारली उडी; तरुणीचा मृत्यू

पुणे : विमाननगर परिसरातील एका स्पा सेंटरवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत घाबरलेल्या तरुणीने इमारतीच्या खिडकीतून उडी मारल्याने तिचा मृत्यू झाला. तर स्पाचा व्यवस्थापक गंभीर जखमी झाला आहे. ही धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. २३) दुपारी विमाननगरमधील सिटी स्पेस इमारतीच्या परिसरात घडली. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमाननगर पोलिसांनी सोमवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास सिटी स्पेस इमारतीच्या परिसरातील स्पा सेंटरवर छापा मारला. त्यावेळी दरवाजा आतून बंद होता. पोलिसांनी दरवाजा ठोठावल्यानंतर स्पा सेंटरमधील घाबरलेल्या तरुणीसह व्यवस्थापकाने खिडकीतून उडी मारली. .त्यात डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तरुणीचा मृत्यू झाला. तर, व्यवस्थापकाच्या पायाला मार लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. संकिता मुखर्जी असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणीचे नाव आहे. या कारवाईत इतर चार तरुणींची सुटका करण्यात आली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दरम्यान, या घटनेनंतर पोलिस घटनास्थळी सुमारे २० मिनिटे केवळ फेऱ्या मारत होते. त्यांनी जखमींना रुग्णवाहिका किंवा पोलिसांच्या गाडीतून तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले नाही. काही वेळानंतर जखमींना रुग्णालयात दाखल केल्याचा आरोप प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तीने केला आहे. मात्र, जखमी झालेल्या तरुण-तरुणीला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.