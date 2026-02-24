पुणे

Pune News: स्पा सेंटरवर पोलीस छापा, घाबरून इमारतीवरून मारली उडी; तरुणीचा मृत्यू

Woman jumps from Building in panic During police Action: स्पा सेंटरवर छापा: तरुणीची उडी आणि मृत्यू, व्यवस्थापक गंभीर जखमी
Spa Centre Raided by Police, Panic Leads to Woman’s Fatal Fall

Spa Centre Raided by Police, Panic Leads to Woman’s Fatal Fall

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे : विमाननगर परिसरातील एका स्पा सेंटरवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत घाबरलेल्या तरुणीने इमारतीच्या खिडकीतून उडी मारल्याने तिचा मृत्यू झाला. तर स्पाचा व्यवस्थापक गंभीर जखमी झाला आहे. ही धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. २३) दुपारी विमाननगरमधील सिटी स्पेस इमारतीच्या परिसरात घडली.

Loading content, please wait...
pune
death
Police Raid
bungee jumping
district
young girl
police investigation

Related Stories

No stories found.