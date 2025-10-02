Talegaon Dhamdhere Accident : दुचाकीवरील युवतीला कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने युवतीचा जागीच मृत्यू

तळेगाव ढमढेरे - कासारी फाटा (ता. शिरूर) येथे पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रस्ता क्रॉस करण्यासाठी दुभाजकाच्या मध्ये थांबलेल्या दुचाकी वरील युवतीला कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने दुचाकीवरील युवतीचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता.१) सायंकाळी घडली. .यासंदर्भात गौतम श्रीराम इंगळे यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात खबर दिली आहे. पोलिसांनी सांगितलेली माहिती अशी:- शिक्रापूर येथून कासारी फाटा (ता.शिरूर) येथे कुरियर घेण्यासाठी गेलेल्या गायत्री गजानन इंगळे (वय २२ वर्ष) ही युवती आपल्या दुचाकी वर (क्रमांक एम. एच. १२, आर. ई. ४२९९) गेली होती. कासारी फाटा चौकात दुभाजकाच्यामध्ये रस्ता क्रॉस करण्यासाठी युवती दुचाकीवर थांबली होती..अहिल्यानगर बाजूने पुण्याकडे जाणाऱ्या कंटेनरने (क्रमांक एम. एच.४६, बी.एफ. ९२४०) दुचाकीला जोरात धडक दिल्याने दुचाकीवरील गायत्री गजानन इंगळे (वय-२२ वर्ष) ही युवती गंभीर जखमी झाल्याने जागीच मृत्यूमुखी पडली. जखमी युवतीला शिक्रापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी नेले असता उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..अहिल्यानगर बाजूने पुण्याकडे जाणाऱ्या कंटेनर चालकाने निष्काळजीपणे गाडी चालवल्याने हा अपघात झाल्याचे प्रथमदर्शनी नागरिकांनी सांगितले.राजन कुमार गौतम (राहणार कुंदवा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश) या कंटेनर चालकावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास शिक्रापूर पोलीस करीत आहेत..दरम्यान, पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावरील कासारी फाटा चौक अतिशय धोकादायक झाला असून, वेगात येणाऱ्या वाहनांमुळे तसेच येथे कोणत्याही प्रकारचे सूचनाफलक व रस्त्यावरील इशारा दिवे नसल्याने वाहनचालक बेपर्वाईने वाहने चालवतात. येथील चौकात अनेक वेळा अपघात होऊन निष्पाप प्रवाशांना जीव गमवावे लागले आहेत..येथील चौकात रस्ता क्रॉस करण्यासाठी जीव मुठीत धरून रस्ता क्रॉस करावा लागतो. येथील चौकात कायमस्वरूपी वाहतूक पोलीस ठेवावा अशी मागणी कासारी, कोंढापुरी व निमगाव म्हाळुंगी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.दसरा सणाच्या तोंडावर गायत्री इंगळे या युवतीचा दुर्दैवी अपघात झाल्याने शिक्रापूर व कासारी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.