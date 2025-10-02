पुणे

Talegaon Dhamdhere Accident : दुचाकीवरील युवतीला कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने युवतीचा जागीच मृत्यू

महामार्गावर रस्ता क्रॉस करण्यासाठी दुभाजकाच्या मध्ये थांबलेल्या दुचाकीवरील युवतीला कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने युवतीचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
two wheeler container accident

two wheeler container accident

sakal

प्रा. नागनाथ शिंगाडे
Updated on

तळेगाव ढमढेरे - कासारी फाटा (ता. शिरूर) येथे पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रस्ता क्रॉस करण्यासाठी दुभाजकाच्या मध्ये थांबलेल्या दुचाकी वरील युवतीला कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने दुचाकीवरील युवतीचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता.१) सायंकाळी घडली.

Loading content, please wait...
crime
accident
death
Talegaon Dhamdhere
young girl
Two Wheeler

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com