दावडी - राजगुरुनगर येथून कपडे खरेदी करून दुचाकीवरून घरी परतत असताना राक्षेवाडी (ता. खेड) येथे एसटी बसने पाठीमागून दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात बसच्या चाकाखाली आल्याने सोनाली रोहिदास कुळेकर (वय-२२, रा. राक्षेवाडी, ता. खेड) या तरुणीचा मृत्यू झाला. तर दुचाकीचालक अजित श्रीपती दोरे (वय २८, रा. राक्षेवाडी) हे जखमी झाले आहेत. मंगळवारी (ता. २४) सायंकाळी सातच्या सुमारास राक्षेवाडी-गुळाणी रस्त्यावर भांबुरे डेअरीजवळ हा अपघात झाला..याबाबत खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजित दोरे आणि त्यांची मेहुणी सोनाली कुळेकर हे राजगुरुनगर येथून कपडे खरेदी करून दुचाकीवरून राक्षेवाडी येथील घरी जात होते. भांबुरे डेअरीजवळ आले असता पाठीमागून आलेल्या एसटी बसने (क्र. एमएच १४ बीटी ४९९०) त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. बसचालक संजीव गुलाबराव जाधव (रा. मोशी, ता. हवेली) याने भरधाव वेगात व निष्काळजीपणे बस चालविल्याने हा अपघात झाल्याची फिर्याद अजित दोरे यांनी दिली आहे..धडकेनंतर दुचाकीवरील सोनाली कुळेकर या खाली पडल्या. त्यावेळी बसच्या डाव्या बाजूच्या पुढील व मागील चाकाखाली आल्याने त्यांच्या डोक्याला व पोटाला गंभीर दुखापत झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..या प्रकरणी एसटी बसचालक संजीव जाधव यांच्याविरुद्ध खेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम १०६(१), २८१, १२५ (अ), १२५ (ब), ३२४(४) तसेच मोटार वाहन कायदा कलम १८४ नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिस हवालदार बापूसाहेब बिडकर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.