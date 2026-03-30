Pune Crime: नारायणगाव येथे बेकायदेशीर तलवारी बाळगणाऱ्या तरुणास अटक, तलवारी जप्त व खंजीर जप्त..

-रवींद्र पाटे नारायणगाव: जुन्नर येथे तलवारी व खंजीर या शस्त्रांची विक्री करण्यासाठी निघालेल्या तरुणाला पुणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाने नारायणगाव येथे सापळा रचून मुद्देमालासह अटक केली. आरोपीकडून दहा तलवारी व दोन खंजीर, मोटार असा सुमारे 76 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपीला जुन्नर न्यायालयाने 1 एप्रिल 2026 पर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे. अशी माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांनी दिली..या प्रकरणी सालीम साजिद पठाण ( वय २० राहणार शिपाई मोहल्ला,जुन्नर) याला अटक करण्यात आली. असून त्याच्यावर भारतीय शस्त्र अधिनियम १५५९ ४,५(२५) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे शाखा पथकातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 28 मार्च 2026 रोजी नारायणगाव येथे पुणे नाशिक महामार्गावर पेट्रोलिंग करत होते. दरम्यान जुन्नर येथील एक तरुण नारायणगाव येथे तलवारी घेऊन विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती या पथकातील सहाय्यक फौजदार दीपक साबळे यांना मिळाली होती. .28 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास नारायणगाव येथील पुणे नाशिक महामार्गालगत हॉटेल जीवन लगत असलेल्या गॅरेज जवळ आरोपी सालीम साजिद पठाण याला ताब्यात घेतले. त्याच्याजवळ असलेल्या मोटारीची तपासणी केली असता मोटारीत दहा तलवारी व दोन खंजीर आढळून आल्या. आरोपीकडे अधिक चौकशी केली असता त्याने त्या तलवारी अजमेर येथून खरेदी केल्या होत्या. .या तलवारी जुन्नर येथे तो विक्रीसाठी घेऊन निघाला होता. आरोपीला अटक करून पुढील तपासासाठी नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील तपास फौजदार जगदेव पाटील करीत आहेत. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार,प्रविण सपांगे, फौजदार जगदेव पाटील,सहाय्यक फौजदार दीपक साबळे, पोलीस हवालदार संदीप वारे, राजू मोमिन,अक्षय नवले, सत्यम केळकर, सोमनाथ डोके, मंगेश लोखंडे यांच्या पथकाने केली.