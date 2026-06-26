पुणे

Pune University QS ranking drop: राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुणे विद्यापीठाच्या क्यूएस मानांकनात मोठी घसरण; युवक काँग्रेसचा सरकारवर आरोप

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘क्यूएस’ मानांकनात मोठी घसरण; युवक काँग्रेसकडून राज्य सरकारच्या राजकीय हस्तक्षेप, नियुक्त्यांतील विलंब व आर्थिक धोरणातील त्रुटींवर टीका
Savitribai Phule Pune University drops in QS World University Rankings

Savitribai Phule Pune University drops in QS World University Rankings

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची जागतिक 'क्यूएस' मानांकनात यंदा मोठी घसरण झाली आहे. राज्य सरकारच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे विद्यापीठाचा दर्जा घसरत आहे. विद्यापीठातील गुणवत्ता, संशोधन याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे असा आरोप युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रथमेश आबनावे यांनी केला आहे.

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