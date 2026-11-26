पुणे - रस्त्यावरील किरकोळ वादातून तरुणावर जीवघेणा हल्ला करून त्याचा खून केल्याप्रकरणी वडगाव मावळ येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. के. अंभुळे यांनी हा निकाल दिला. दोषी ठरलेल्या प्रत्येक आरोपीला जन्मठेपेसह दहा हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा अतिरिक्त साधा कारावास सुनावण्यात आला आहे..सुनील शंकरराव शिंदे (वय ४२), सतीश शंकर शिंदे (वय ३८), बबन दगडू शिंदे (वय ५३), बाळू मारुती गोसावी (वय ४८), ऋषिकेश सुरेश शिंदे (वय ३३), दगडू ऊर्फ सुभाष अशोक खंडाभोर (वय ३२), शंकरराव अनंतराव शिंदे (वय ७२) आणि पंकज बाळू खंडाभोर (वय ३५, सर्व रा. मावळ) अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. त्यांनी १९ जानेवारी २०२१ ला शुभम विलास डोंगरे यांचा खून केला होता..याबाबत शुभम यांची आई भारती विलास डोंगरे यांनी फिर्याद दिली होती. या खटल्याचे कामकाज विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. पुष्कर सप्रे यांनी पाहिले. सरकारी पक्षाने खटल्यात १२ साक्षीदार तपासले. मृत तरुणाची आई आणि त्याचा भाऊ हे दोन प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तसेच वैद्यकीय पुरावे हे दोष सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले. माजी सैनिक विलास डोंगरे यांचा मुलगा शुभम याचा आरोपींशी रस्त्यावरून किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता..या वादातून आरोपींनी सुरुवातीला त्याच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर डोंगरे हे आपल्या मुलांसह पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी जात असताना आरोपींनी त्यांना रेल्वे क्रॉसिंगजवळ अडविले. यावेळी आरोपींनी तरुणाच्या डोक्यावर, मानेवर आणि पाठीवर लाकडी दांडके व इतर वस्तूंनी बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुमारे ३० दिवस तो कोमात होता. उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला..हल्ल्यावेळी तरुणाची आई आणि भाऊ घटनास्थळी होते. एका आरोपीने आईचा विनयभंग केला आणि मारहाण केली. तर, भावाने तरुणाला सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यालाही उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. गुन्ह्याच्या तपासात वडगाव मावळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शंकर पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक तथा तपास अधिकारी एस. सी. चामे आणि पोलिस हवालदार किरण नांगरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..एक आरोपी अद्याप फरार -या प्रकरणातील आरोपी सुरेश रामभाऊ देशमुख हा अद्याप फरार आहे. तो सापडल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल करून स्वतंत्र खटला चालविण्यात येणार आहे. तोपर्यंत या प्रकरणातील मुद्देमाल जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.