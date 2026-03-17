Pune Crime: पुण्यात पूर्ववैमनस्यातून तरुणाचा लोखंडी हत्याराने खून; सिंहगड रस्ता परिसरातील घटना, रस्त्यावर रक्ताचा थारोळा!

सिंहगड रस्ता: वर्दळीच्या आनंदनगर चौकात पूर्ववैमनस्यातून एका तरुणाचा लोखंडी हत्याराने खून करण्यात आला. आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना घडली. करण गिरीश काशीद (वय १९, रा. धायरी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. .आनंदनगर चौकात आज सायंकाळी करण थांबला होता. यावेळी तीन ते चार हल्लेखोर तिथे आले. त्यांनी स्वतः जवळील लोखंडी हत्याराने करणवर हल्ला चढवला. त्यात तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. .वर्दळीच्या ठिकाणी ही घटना घडल्याने परिसरात घबराट पसरली. या घटनेची माहिती मिळताच सिंहगड रस्ता पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा केला असून, मृतदेह पुढील तपासासाठी ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे..सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणीआरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू झाले असून; पोलिसांची विविध पथके शोध घेत आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजदेखील तपासले जात आहे. अधिक तपास सिंहगड पोलिस करत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.