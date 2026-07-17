पुणे

Pune News : अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्यात तरुणाईने सक्रिय व्हावे; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

पोलिस सह आयुक्त संजय दराडे यांनी तरुणांनी व्यसनमुक्त राहून सकारात्मक जीवनशैली स्वीकारण्याचे केले आवाहन.
Police Commissioner Amitesh Kumar

Police Commissioner Amitesh Kumar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - तरुणाईने व्यसनांपासून दूर राहून सकारात्मक जीवनशैली अंगीकारावी. तसेच अमली पदार्थांविरुद्धच्या या लढ्यात सक्रिय सहभाग घेऊन समाजात सकारात्मक बदल घडवावा, असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले.

युवक, विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये अमली पदार्थांच्या वाढत्या दुष्परिणामांविषयी व्यापक जनजागृती आणि व्यसनमुक्त समाज घडविण्यासाठी शहर पोलिस दलातर्फे गुरुवारी (ता. १६) आयोजित सिक्युअर होरायझन फॉर युथ’ या अभियानांतर्गत कार्यक्रमात ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
pune
crime
Youth
Drugs
police commissioner
Police Commissioner Amitesh Kumar