Satej Patil : राजकारणाच्या कॅनव्हासवर रंग भरण्याचे काम तरुण पिढीला करावे लागेल

पुणे - 'आपल्या आयुष्याची ५० वर्षे सुखाने जाण्यासाठी तरुण पिढीला राजकारणाच्या कॅनव्हासवर रंग भरण्याचे करावेच लागेल. त्या कॅनव्हासशी माझा संबंध नाही, असे बोलत राहिल्यास तुमच्या आयुष्याचा कॅनव्हासही कोराच राहणार आहे.' अशा शब्दात कॉंग्रेस पक्षाचे नेते, आमदार सतेज पाटील यांनी शनिवारी तरुण कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले..कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने राज्यस्तरीय ओबीसी युवक-युवती कार्यकर्ता मेळाव्याचे शनिवारी कॉंग्रेस भवन येथे आयोजन केले होते. यावेळी माजी मंत्री अशोक पाटील, महापालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, नगरसेवक प्रशांत जगताप, माजी आमदार दीप्ती चवधरी, ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष डॉ.यशपाल भिंगे, पवन खरात, सौरभ अमराळे, हनुमंत पवार आदी उपस्थित होते..पाटील म्हणाले, 'विद्यार्थी व तरुणांच्या आयुष्याशी संबंधी शुल्कवाढ, शिष्यवृत्ती, मोफत बस प्रवास, नोकरी यासंबंधीचे निर्णय राजकारणी घेतात. त्यामुळे विद्यार्थी, तरुणांनीही राजकारणात रस घ्यायला पाहीजे. अन्यथा भविष्यात राज्यकर्ते तुमच्या भविष्याला दिशा देणारे निर्णय घेतील का ? याचा विचार केला पाहीजे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर आपण स्वतः मतदान केले पाहीजे. समाज म्हणून एकत्र आले पाहीजे..'रिल'मध्ये न अडकता 'रिअल लाईफ'कडे लक्ष दिले पाहीजे. समाजमाध्यमांचा वापर करून इतिहास व सत्य समजणार नाही, त्यासाठी पुस्तकांना जवळ करावे लागेल.महापुरुषांबद्दल चुकीच्या गोष्टी समाजामध्यमातून पुढे येतात, त्याच पुढे डिजिटल फुटप्रिंट बनून शंभर वर्षांनी तेच खरे आहे, हे समाजामध्ये बिंबविण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.'.सत्ताधाऱ्यांकडून धार्मिक द्वेष वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे सांगत पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टिका केली. पाटील म्हणाले, 'कॉंग्रेस पक्षाने ७० वर्षात जातिधर्मापेक्षा माणुसकीला प्राधान्य दिले. आता माणुसकी संपत चालली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून जातिधर्मामध्ये तेढ निर्माण केली जात आहे. सत्ताधारी तरुणांसाठी नोकरी, त्यांच्यापुढील आव्हाने व अडचणींबद्दल चर्चा करत नाही, मात्र जातिधर्माच्या माध्यमातून तरुण पिढी कशी विखुरली जाईल, त्यावर आपली राजकीय पोळी कशी भाजली जाईल, याचा विचार करत आहे.'.