पिंपोडे बुद्रुक सापडलेले पैसे परत
सापडलेले ४० हजार रुपये
युवकाने केले परत
वाघोलीतील विशाल भोईटेचा प्रामाणिकपणा; परिसरातून कौतुक
पिंपोडे बुद्रुक, ता. ९ : आजच्या काळात जिथे माणूस केवळ स्वतःच्या फायद्याचा विचार करतो, तिथे माणुसकी आणि प्रामाणिकपणा अद्याप जिवंत असल्याचे उदाहरण वाघोली (ता. कोरेगाव) येथे समोर आले आहे. गावातील विशाल शिवाजीराव भोईटे या युवकाने रस्त्यात सापडलेली ४० हजार रुपयांची रोख रक्कम संबंधित व्यक्तीला सुपूर्द केली. कोणताही लोभ न धरता मूळ मालकाला पैसे परत केल्यामुळे विशालचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, की माजी सरपंच व तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष शिवाजीराव भोईटे यांचा मुलगा विशाल सकाळी नऊच्या सुमारास भाच्याला शाळेत सोडण्यासाठी गेला होता. दुचाकीवरून माघारी परतत असताना त्याला रस्त्यावर ५०० रुपयांच्या नोटांचा बंडल पडल्याचे दिसले. ते पैसे घेऊन तो घरी आला. थोड्याच वेळात गावातील मेडिकल स्टोअर्समध्ये अनपटवाडीतील ओंकार नंदकुमार बोबडे या तरुणाचे पैसे पडल्याची माहिती त्याला समजली. विशालने क्षणाचाही विलंब न करता पैसे सापडल्याचे ग्रामस्थ व मित्रांना सांगितले. वडील शिवाजीराव भोईटे यांनी ही माहिती वाठार स्टेशन पोलिसांना कळवली. सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांनी विशालच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले आणि पोलिसांच्या साक्षीने ४० हजार रुपये मूळ मालक ओंकार बोबडे याच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. कष्टाची कमाई हरवल्यामुळे ओंकार हवालदिल झाला होता. जेव्हा हे पैसे परत मिळाले, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू उभे राहिले. प्रामाणिकपणाबद्दल पोलिस व ग्रामस्थांच्या वतीने विशालचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी पंकज भोईटे, सुधीर भोईटे, विकास भोईटे उपस्थित होते.
वाठार स्टेशन ः रस्त्यात सापडलेले पैसे परत दिल्यामुळे विशाल भोईटे याचा सत्कार करताना ओंकार बोबडे, समवेत सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले.
