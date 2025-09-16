पुणे

Talegaon Dhamdhere News : निमगाव म्हाळुंगीतील कामिनी ओढ्यात युवक गेला वाहून; शोध मोहीम सुरू

निमगाव म्हाळुंगी येथील कामिनी ओढ्याला मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे. या ओढ्यावरील पुलावरून एक युवक घसरून पाण्यात पडला आणि तो वाहून गेला.
suraj rajguru

suraj rajguru

sakal

प्रा. नागनाथ शिंगाडे
Updated on

तळेगाव ढमढेरे - निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील कामिनी ओढ्याला मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे. या ओढ्यावरील पुलावरून एक युवक घसरून पाण्यात पडला आणि तो वाहून गेला आहे. काल सोमवार पासून आज मंगळवारी दोन दिवस त्या युवकाचा शोध चालू असून तो अद्याप सापडलेला नाही.

Loading content, please wait...
death
Youth
Talegaon Dhamdhere

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com