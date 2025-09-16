Talegaon Dhamdhere News : निमगाव म्हाळुंगीतील कामिनी ओढ्यात युवक गेला वाहून; शोध मोहीम सुरू

तळेगाव ढमढेरे - निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील कामिनी ओढ्याला मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे. या ओढ्यावरील पुलावरून एक युवक घसरून पाण्यात पडला आणि तो वाहून गेला आहे. काल सोमवार पासून आज मंगळवारी दोन दिवस त्या युवकाचा शोध चालू असून तो अद्याप सापडलेला नाही..अग्निशमन दल व आपदा मित्र आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यातर्फे पाण्यात वाहून गेलेल्या युवकाची दोन दिवस शोध मोहीम चालू असून तो शोधण्यासाठी अद्याप अग्निशमन दलाला यश आलेले नाही.निमगाव म्हाळुंगी येथे कामिनी ओढ्यावरील पुलावरून वाहणाऱ्या पाण्यात दुचाकी अडकली होती. सदर दुचाकी चालकाला मदत करताना एक युवक पाण्यातून वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी सायंकाळी घडली असून, सुरज अशोक राजगुरु (वय-३०, सध्या राहणार निमगाव म्हाळुंगी, ता. शिरूर, मूळ राहणार तळवडे, पिंपरी चिंचवड) असे वाहून गेलेल्या युवकाचे नाव आहे. राजगुरू यांचे कुटुंब मोलमजुरी करण्याच्या उद्देशाने निमगाव म्हाळुंगी गावात वास्तव्यास आहे..शिक्रापूरचे पोलीस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड, पोलीस उपनिरीक्षक शंकर साळुंखे, संदीप कारंडे, हवालदार अमोल चव्हाण, पोलीस पाटील किरण काळे, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण अग्निशमन दलाचे उमेश फाळके, प्रशांत अडसूळ, उमेश फडके, शुभम पोटे, सिद्धांत जाधव, विकास आडे, राजेश फुंदे, दिग्विजय नलावडे तसेच आपदा मित्र वैभव निकाळजे, महेश साबळे, शेरखान शेख, अमोल कुसाळकर, शुभम वाघ, राहुल गायकवाड, ग्रामविकास अधिकारी गुलाब नवले, तलाठी आबासाहेब रुके व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत सुरज राजगुरू या युवकाचा कामिनी ओढ्यातील पाण्यात शोध मोहीम सुरू आहे..सोमवारी रात्री अग्निशमन दलातर्फे पाण्यात वाहून गेलेल्या सुरजचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु अंधारामुळे तो यशस्वी झाला नाही. आज मंगळवारी पुन्हा शोध मोहीम सुरु करण्यात आली परंतु अद्यापपर्यंत सुरजचा शोध लागलेला नसून पुढील शोध मोहीम चालूच असल्याचे हवालदार अमोल चव्हाण यांनी सांगितले..परिसरात दुसरी घटना: दरम्यान, गणेश विसर्जनाच्या वेळी तळेगाव ढमढेरे (भिमाशेत) येथील भीमा नदीत एक युवक पाण्यात बुडाल्याने याच पथकातर्फे शोध मोहीम राबवली होती. तीन दिवसाच्या अथक परिश्रमाने अग्निशमन दलाला सदर युवकाचा मृतदेह शोधण्यात यश आले होते. निमगाव म्हाळुंगी येथील युवकाचाही पथकाद्वारे शोध घेण्याचा प्रयत्न युद्ध पातळीवर चालू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.