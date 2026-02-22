Talegaon Chakan Road: तळेगाव-चाकण मार्गावर युवक बनले ‘देवदूत’! तातडीच्या प्रयत्नांमुळे अपघात टळले, नेमकं काय घडलं!

तळेगाव स्टेशन : तळेगाव-चाकण महामार्गावर शुक्रवारी (ता. २०) रात्री ट्रकच्या धडकेने दुभाजकाचे सिमेंट ब्लॉक रस्त्यावर पडले होते. अंधारात त्याला धडकून दुचाकी आणि इतर वाहनांचा अपघात घडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अशावेळी स्थानिक युवकांचे तत्पर प्रयत्न आणि पोलिसांमुळे अनर्थ टळला. त्यानंतर तासाभरात वाहतूक सुरळीत झाली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...हा ट्रक चाकणहून मुंबईला जात होता. चालकाने ओव्हरटेकिंगच्या प्रयत्नात वेग वाढविला. त्यामुळे ट्रक भोगे रुग्णालयासमोरील दुभाजकाला धडकून बंद पडून पुढे जाऊन थांबला. यात सिमेंटचे दोन अवजड ब्लॉक भर रहदारीच्या मार्गावर पडले. समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या प्रखर प्रकाशामुळे विरुद्ध बाजूची वाहने ब्लॉकला आदळण्याची शक्यता होती. ट्रक दुभाजकाला धडकल्यानंतर मोठा आवाज झाला. त्यावेळी जवळच्याच शांतीनाथ सोसायटीत काही युवक बॅडमिंटन खेळत होते. हार्दिक हिंगड, ऋषभ बाफना, वृषभ कटारिया, सनी कटारिया, सुयश कटारिया, कल्पेश कटारिया, चिराग हिंगड, अशोक हिंगड यांनी क्षणाचाही विलंब लावता रस्त्यावर धाव घेतली. तेव्हा तेथून जाणाऱ्या सुजित गुंड या युवकाने आपली गाडी बाजूला लावून त्यांना मदतीसाठी आवाज दिला..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक विभागाचे पोलीस अंमलदार संजय काजूळकर आणि तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे पोलीस अंमलदार गणेश साबळे घटनास्थळी पोहोचले. सामाजिक कार्यकर्ते कल्पेश भगत आणि निखिल सुतार हे सुद्धा मदतीला आले. काही जण सिमेंट ब्लॉकजवळ उभे राहून समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांना बाजूने जाण्याचा इशारा करीत होते. तोपर्यंत इतर युवक सिमेंट ब्लॉक बाजूला करण्याचा प्रयत्न करू लागले, मात्र ब्लॉक जड होते. जोर लावूनही ते हलविता येत नव्हते. मध्यरात्री जेसीबी अथवा क्रेन सुद्धा उपलब्ध होत नव्हती. अखेर युवकांनी एका पिकअप चालकास थांबवून विनंती केली. .सर्वाधिक जड ब्लॉक त्याच्या पीकअपला दोरखंडाने बांधून बाजूला नेण्यात आला. दुसरा ब्लॉक सर्वांनी कसोशीने प्रयत्न करीत रस्त्याच्या मधोमध सरळ रेषेत मुळ जागेवर उभा केला.काजूळकर यांनी बंद पडलेल्या ट्रकच्या मागे चालकाच्या मदतीने बॅरिकेड्स लावले. ट्रकमधून रस्त्यावर सांडलेल्या ऑईलवर माती टाकण्यात आली. युवक आणि पोलिसांनी जवळपास एक तास अथक प्रयत्न केल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली. सकाळी हा प्रकार परिसरातील नागरिकांना कळला. संकटकाळी प्रसंगावधान दाखवून सामाजिक बांधिलकी जपलेल्या युवकांचे आणि कर्तव्यतत्पर पोलीस कर्मचाऱ्यांचे नागरिकांमधून कौतुक होत आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सार्वजनिक बांधकाम विभाग अद्याप सुस्तचतळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तात्पुरत्या अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना आणि रस्त्याच्या डागडुजीसाठी ४५ कोटींच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश निघून महिना उलटला आहे. यानंतरही तळेगावच्या बाजूने अद्यापही काम सुरू झालेले नाही. तळेगाव स्टेशन परिसरातील फलकेवाडी आणि भोगे हॉस्पिटल दरम्यान रस्त्याच्या मधोमध बसविलेल्या दुभाजकांवर कुठलेही रिफ्लेक्टर अथवा इशारा फलक नाहीत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या दुभाजकांना धडकून वारंवार अपघात होत आहेत. साइड पट्ट्यांवर ऐन रस्त्या कडेला मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे खड्डे पडले आहेत. अनेक वाहनांचे त्यामुळे अपघात होत आहेत. यानंतरही रस्ता सुरक्षा उपयोजना करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग अद्यापही सुस्तच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.