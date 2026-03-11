Zakir Hussain: उस्ताद झाकिर हुसेन हेच जणू स्वतंत्र घराणे: ज्येष्ठ सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खाँ, तबला वादनकलेला वेगळे आयाम!

पुणे: ‘‘उस्ताद झाकिर हुसेन हे लौकिकार्थाने पंजाब घराण्याचे असले, तरी ते स्वतःच एक स्वतंत्र घराणे होते. त्यांनी तबला वादनकलेला वेगळे आयाम प्रदान केले आणि हे वाद्य अधिक अर्थपूर्ण केले,’’ असे गौरवोद्गार ज्येष्ठ सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खाँ यांनी काढले. झाकिर यांचे मोठेपण फक्त कलाकार असण्यापुरते मर्यादित नव्हते, त्यांचे माणूसपणही तितकेच मोठे होते,’ असेही ते म्हणाले..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...कला क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या महनीय व्यक्तींचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने ज्येष्ठ तबलावादक पं. विजय घाटे यांच्या तालचक्र ट्रस्टच्या वतीने ‘उस्ताद झाकिर हुसेन एक्सलन्स पुरस्कार’ सुरू करण्यात आले असून, झाकिर हुसेन यांच्या ७५ व्या जन्मदिनाचे औचित्य साधत सोमवारी आयोजित विशेष कार्यक्रमात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. ज्येष्ठ बासरीवादक पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांना २०२५ वर्षाचा, तर उस्ताद अमजद अली खाँ यांना २०२६ वर्षाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. .ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण झाले. एक लाख रुपये व मानचिन्ह, असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. पं. चौरासिया म्हणाले, ‘‘झाकिर यांच्यापाशी संगीत आणि गुरू तसेच बुजुर्गांविषयी आत्यंतिक आदर आणि प्रेमभावना होती. माझ्यासोबत त्यांनी अनेकदा साथसंगत केली आणि आम्ही एकत्रितपणे कलानंद मिळवला.’’.पं. मंगेशकर म्हणाले, ‘‘झाकिर यांना मी खूप लहानपणापासून पाहिले, ऐकले आहे. त्यांचे वडील जितके उत्कृष्ट तबलावादक होते, तितकेच उत्तम संगीतकार होते. लतादीदींकडे ते नेहमी येत असत आणि छोटे झाकिरदेखील त्यांच्यासोबत असत. त्यांच्या स्मृतींना मी अभिवादन करतो.’’.झाकिर यांच्या पत्नी ॲटोनिया मिनिकोला यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून संवाद साधला. प्रतीक राजकुमार यांनी संपादित केलेल्या ‘जिक्र उस्ताद का’ या त्रैमासिकाचे प्रकाशन झाले. मिलिंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले..आनंदाची बातमी! ‘घरकुल’चे अनुदान लवकरच मिळणार: मंत्री जयकुमार गोरेंची माहिती, बँक खाते बदलामुळे समस्या विधानसभेत...विशेष सांगीतिक कार्यक्रमपुरस्कार प्रदान सोहळ्यात विशेष सांगीतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आला. या कार्यक्रमाची संकल्पना ‘फिर भोर भई जागा मधुबन’ या गाण्याची होती. हे गाणे जावेद अख्तर यांनी लिहिले असून, उस्ताद झाकिर हुसेन यांनी संगीतबद्ध केले होते व विदुषी देवकी पंडित यांनी ते गायिले होते. अमर ओक, ताकाहिरो अराई, कृष्णा साळुंखे, ओंकार दळवी, नितीन सातव, सुरंजन खंडाळकर, यशवंत थिट्टे, शीतल कोलवालकर, सागर पटोकर, ज्ञानेश्वर अंडील आणि केदार मोरे यांनी कार्यक्रम सादर केला. कार्यक्रमाच्या शेवटी देवकी पंडित यांनीच हे गाणे सादर केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.