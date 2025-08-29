पुणे

Theur News: 'जिल्हा परिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याआधीच मतदार यादीतून नावे गायब'; थेऊर येथील मतदारांची नावे दुसऱ्याच मतदारसंघात

Voters Left Out of ZP Election List: संकेतस्थळावर मतदान आयोगाकडून १९८ शिरूर-हवेली मतदार संघातून प्रसिद्ध झालेल्या यादीतून थेऊर गावातील वार्ड क्रमांक ६ या भागातील मतदारांची तब्बल ७० नावे ही वगळण्यात आलेली आहेत. तर १७० नावे ही अजूनही प्रलंबित आहेत.
Theur voters upset as names go missing from electoral roll ahead of Zilla Parishad elections.
उरुळी कांचन: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याआधीच अनेक मतदारांची नावे चक्क दुसऱ्याच मतदारसंघात बदलण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पूर्व हवेलीतील थेऊर गावात उघड झाला आहे. परिणामी, मोर्चे बांधणी करणाऱ्या स्थानिक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. जाणीवपूर्वक हे केले जात असल्याचा आरोप ग्रामपंचायत सदस्य योगेश काकडे, ग्रामस्थ सुजित काळे, सुमित कुंजीर यांनी केला आहे. तसेच याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

