Pune Crime : झोमॅटो डिलीव्हरी बॉयला मारहाण, तीन आरोपी ताब्यात

उरुळी कांचन : झोमॅटो डिलिव्हरी बॉयला लाथा बुक्यांनी मारहाण करून पसार झालेल्या तिघांना लोणी काळभोर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत ताब्यात घेतले. ही घटना पुणे-सोलापूर महामार्गावरील कदमवाकवस्ती परिसरातील झुडीओ शॉपसमोर बुधवारी (ता. १) दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत स्वप्निल ईश्वर काळे (वय ३७) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .याप्रकरणी स्वप्रिल भागवत बंगले (वय २४, रा. भगवा चौक, सिद्राम मळा, लोणी काळभोर), रोहन अजिनान लोंढे (वय २६, रा. पाषाणकर बाग, लोणी काळभोर), अजित शहाजी चांदणे (वय २१, रा. गायकवाड वस्ती, धनलक्ष्मी पार्क, कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर) यांना लोणी काळभोर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Pune News : गृह सोसायट्यांना मिळणार दसऱ्याची भेट, अडीचशेपेक्षा कमी सभासदसंख्या असल्यास निवडणूक प्रक्रिया ऑनलाइन.लोणी काळभोर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झोमॅटो डिलिव्हरी बॉय स्वप्निल काळे हे गुरुवारी (ता. २) दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास लोणी काळभोर येथील वृंदावन हॉटेल येथून जेवणाची ऑर्डर घेऊन जात होते. तेव्हा ऑर्डर रद्द करण्यास सांगितल्यानंतर डिलिव्हरी बॉयने ती ऑर्डर रद्द केली..मात्र, काही वेळाने आरोपींनी त्याच्याशी हुज्जत घालून पुन्हा तीच ऑर्डर मागितली. त्यानंतर त्यांनी लाथा बुक्यांनी मारहाण केली आणि मोबाईल व पार्सल घेऊन तेथून पसार झाले. त्यानंतर लोणी काळभोर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत वरील तीनही ताब्यात घेतले.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कृष्णा बाबर, पोलिस उपनिरीक्षक उदय काळभोर आणि रत्नदिप बिराजदार यांनी कारवाई केली.